كافاني يلهب حماس جماهير أوروجواي قبل مواجهة فرنسا بكأس العالم

وجه اللاعب "إدينسون كافاني" رسالة إلى جمهور منتخب الأوروجواي قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام منتخب فرنسا، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم في روسيا، والتي تنطلق في تمام الساعة 4:00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة.



ونشر لاعب باريس سان جيرمان، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو لجمهور الأوروجواي، وكتب: "نحن دائمًا نشعر أنكم معنا، نشعر دائما بتوهجكم في كل مباراة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تحيا الأوروجواي".



وكان منتخب أوروجواي تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي البرتغال بهدفين مقابل هدف، في حين جاء تأهل فرنسا على حساب الأرجنتين بعد الفوز بـ4/3.