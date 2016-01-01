حصاد بني سويف في أسبوع.. افتتاح مشروعات للصرف الصحي.. تكريم أول الجمهورية فى التعليم الصناعي.. وقيادات المحافظة تشارك في مؤتمر التميز الإداري.. صور

افتتاح مشروعين للصرف الصحي فى صفط النور وأبو سليم ببني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يكرم أبطال مسرحية خالتى صفية والدير

وكلاء وزارة ورؤساء مدن ببني سويف يشاركون بمؤتمر التميز الإداري



شهدت محافظة بني سويف، العديد من الأحداث خلال أسبوع، كان بدايتها افتتاح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مشروعين للصرف الصحي بقريتي أبوسليم وصفط النور بمركزي بني سويف والفشن بتكلفة اجمالية وصلت إلى 20 مليون جنيه يخدمان 28 الفا و400 نسمة.



جاء ذلك بحضور النواب محمود عزت، عاطف عبدالجواد، مجدي بيومي، جمال هندي، على أبو دولة أعضاء مجلس النواب، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ، ومن شركة المقاولون العرب كل من المهندس إمام عفيفي نائب رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس سمير سعد الله رئيس قطاعات الصعيد وجنوب الوادي بالشركة ، والمهندس حسام النزهي مدير فرع المقاولون العرب بشمال الصعيد.



وتم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف، والذي نفذته الهيئة القومية بتكلفة 9 ملايين جنيه بطاقة 150 لترا/ ثانية ويخدم 7400 نسمة بالقرية ، حيث تم ربط المشروع على محطة رفع الجزيرة.



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المحطة والتي شملت بيارة، عنبر التشغيل,مبنى المخزن بخلاف غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي للمحطة، واستمع من مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 5.9كم ، وخط طرد بطول 2.8كم من المواسير الخراسانية HPDE.



وافتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية صفط النور مركز الفشن، والذي نفذته الهيئة القومية بتكلفة 11 مليون جنيه بطاقة 160 لترا/ ثانية، ويخدم 21 ألف نسمة بقريتي صفط النور والفنت الغربية ، حيث تم ربط المشروع على محطة معالجة الفشن.



وتفقد المحافظ مكونات المحطة والتي شملت بيارة، عنبر التشغيل,مبنى المخزن، بخلاف غرفة الأمن والسور الخارجي للمحطة، واستمع من مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 7.6كم ، وخط طرد بطول 1.3كم من المواسير الخراسانية HPDE.



كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الدوية مركز بني سويف، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 11.5 مليون جنيه بطاقة 60 لترا/ ثانية ،ويخدم 9650 نسمة بمنطقة الدوية ، واستمع المحافظ لعرض موجز عن مكونات المشروع والذي يتكون من شبكة انحدار بطول 9.6كم وخط طرد بطول 1.3كم تقريبًا من المواسير الخراسانية HPDE .



وشدد المحافظ على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية والأهالي وبالتعاون مع الوحدات المحلية لسرعة استكمال التوصيلات المنزلية ، ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمة التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، مؤكدا أن قطاع الصرف الصحي يحظى بأولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، والتي تنفذها وزارة الاسكان من خلال أجهزتها المختصة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مشروعين أخرين الأسبوع الماضي بالإضافة إلى هذه المشروعات ، وذلك ضمن 14 مشروعا في الصرف الصحي سيتم افتتاحهم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة .



ورافق المحافظ خلال جولته من الجهاز التنفيذي بالمحافظة كل من المهندس محمود السمري رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بالهيئة القومية ،والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمهندس الواضح أبو جبل مدير عام الإسكان ، والمحاسب محمود المغربي رئيس مدينة بني سويف، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن.



كما كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أبطال العرض المسرحى " خالتى صفية والدير " لطلاب كلية الآداب وأمر بصرف مكافأة مالية لهم، والذى تم عرضه أمس بدار الأوبرا المصريه، بحضور الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضه وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من عمداء الكليات وسط حضور لافت من طلاب الجامعة.



وصرح رئيس الجامعة بأن العرض لاقى إقبالا كبيرا وإشادة من قبل الحضور جميعًا وعبروا عن ذلك بالتصفيق المتواصل وعبارات الإعجاب من المسرحية وأداء الممثلين المتمّيز، معلنًا عن مكافأة مالية للطلاب للمشاركين بالعرض اضافة الى حصولهم على دورات تدريبية مجانية بكلية الآداب فى عدد من المجالات المختلفة خلال فترة الاجازة الصيفية.



ووجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب وطالبهم بضرورة الاستمرار فى المشاركة فى الانشطة الطلابية والتى تساعدهم بشكل كبير على الابداع فى التفكير.



ونقل رئيس الجامعة الى الطلاب إشادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمستوى الفنى الرائع الذى ظهر به الطلاب فى هذا العرض، واستعداد الوزارة الكامل بفتح مسرح الشباب والرياضه بالوزارة خلال الشهر المقبل لعرض المسرحية، وتبنى الوزارة للمواهب ورعايتها واعدا بإقامة مسابقات ثقافية فى أعمال المسرح وستكون لها جوائز قيمة.



جدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن أهدي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، درع الجامعة على هامش حضوره عرض المسرحية.



وشارك عدد من القيادات بمحافظة بني سويف، الثلاثاء الماضي، في المؤتمر الذي تعقده وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بعنوان "التميز الحكومي" على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.



وشارك في المؤتمر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف، المحاسب محمود المغربي رئيس مدينة بني سويف، المحاسب أحمد دسوقي رئيس مدينة ببا، محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس الواضح أبو جبل مدير مديرية الإسكان والمرافق، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة، نهى محمد بخيت مدير مشروعك بديوان عام المحافظة.



واستقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، الطالب أحمد على فهمي بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف شرق الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي قطاع التعليم والتدريب المزدوج لمدارس مياه الشرب، وذلك في إطار الاهتمام الفعلي بمجال التعليم الفني واستثمار كل الطاقات المتميزة للنهوض بالمحافظة في كل القطاعات.



وأكد حبيب أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية وهو الدعامة الرئيسية لتحقيق نقلة نوعية ونهضة حقيقية في كل المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم قطاع التعليم الفني لتحقيق التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل وتخريج أيدى عاملة مصرية تواكب متطلبات السوق المحلي والعالمي، لافتا إلى أن بني سويف تخطو خطوات جادة في مجال تسهيل أنشطة التدريب المهني مثل التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ العديد من المبادرات في هذا المجال.



وهنأ المحافظ الطالب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، معربًا عن سعادته بما حققه الطالب من إنجاز رفع اسم المحافظة عاليا،مؤكدا على أن بني سويف تذخر بالعديد من المواهب والمتفوقين في مجالات حيوية ، الذين سيمثلون نقطة تحول كبيرة في مستقبل المحافظة.



كما نصح المحافظ الطالب بضرورة مواصلة التفوق من خلال استكمال دراسته والحصول على الدورات والتدريبات اللازمة والتي تؤهله لمواكبة متطلبات سوق العمل، وأن لا يقف عند الشهادة فقط، فهي بمثابة بداية لمشوار النجاح ونيل المزيد من العوائد عليه شخصيا وأسرته ومجتمعه ووطنه .

