فيفا يدعو الأطفال المحاصرين بكهف بتايلاند لحضور نهائي المونديال

بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، برسالة إلى الاتحاد التايلاندي للعبة، قدم فيها بالغ دعمه وتعاطفه مع أسر لاعبي كرة القدم الصغار ومدربهم المحاصرين في أحد الكهوف شمالي البلاد منذ الـ23 من شهر يونيو الماضي.



وتقول الرسالة - الموقعة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - "إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يرغب في دعوة اللاعبين الصغار ومدربهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا حال تم إنقاذهم في الوقت المناسب، وتمتعهم بصحة جيدة تمكنهم من السفر".



وأضافت الرسالة: "أن حضور الفريق في نهائي المونديال سيكون بلا شك لحظة رائعة للمشاركة والاحتفال".



وكان الأطفال المحاصرون - وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - قد سألوا عناصر من سلاح البحرية الذين يتولون عملية الإنقاذ من كهف (ثام لوانج) بمقاطعة (شيانج راي) الكائنة شمال تايلاند، عن تفاصيل ما يحدث في كأس العالم منذ أن حوصروا في الكهف بسبب الأمطار الغزيرة.

