ذا صن: مانشستر يونايتد دخل خط المفاوضات مع كريستيانو رونالدو

أكدت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد دخلت على خط التفاوض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل استعادة نجمها السابق، مقابل 88 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت بقرب انتقاله ليوفنتوس الإيطالي.



وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لـ"الشياطين الحمر" يريد دفع مبلغ أكبر من المقدم من قبل إدارة اليوفي لإغراء رونالدو، بالانضمام للفريق.



وأفادت "ذا صن" بأن إدارة مانشستر يونايتد، لا تخشى من راتب رونالدو الذي يبلغ أكثر من 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، مشيرة إلى أن الإدارة تريد استعادة نجمها البالغ من العمر 33 عامًا والذي رحل إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، كما أنها غير قلقة بشأن العلاقة الضعيفة بين رونالدو ومواطنه جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، خلال فترة عملهما معًا في ريال مدريد.