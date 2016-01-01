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برلمان

برلماني: استدعاء مسئولي وزارة الخارجية لمناقشة برنامج الحكومة

السبت 07/يوليه/2018 - 08:01 ص
النائب ماجد أبو
النائب ماجد أبو الخير
أمينة الدسوقى
قال النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الأفريقية بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال إجتماعها الأحد المقبل بيان الحكومة حيث أنه يتم توزيع خطاب الحكومة على كل اللجان المختصة بالبرلمان للعمل على دراسته.

وتابع أبو الخير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إجتماع إفريقية النواب سيكون بحضور ممثلى وزارة الخارجية وذلك من أجل التأكيد على أهداف الحكومة وتحقيق جودة التواصل مع القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تعاود جلسات البرلمان للانعقاد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجارى.

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