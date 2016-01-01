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محافظات

تخصيص قطعة أرض ﻹقامة محطة رفع صرف صحي بالشرقية

السبت 07/يوليه/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارا، بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٣ قيراط الواقعة بحوض الكننة زمام ناحية المسيد كفر الشيخ علي بمركز أبو حماد لصالح الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي"، ﻹقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي عليها " - تبرع مقدم من المواطنين لخدمة أهالي المركز بناء على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحتة التنفيذية وتعديلاتهما ،وعلى موافقة الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ٦٧٧ في ٢٠/ 5 / 2018 على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٣ قيراط الواقعة بحوض الكنتة زمام ناحية المسيد - كفر الشيخ علي - مركز أبو حماد، وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم ٢٧٠٩ في ٥ / ٣/ ٢٠١٨ والمعاينة المرفقة به ، وعلى موافقة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بكتابة رقم ٧٥٩ في ٢٥ /3 /2018، وعلى كتاب مديرية الشئون الصحية رقم ٣٩٥ في ٢٩/ ٣ /٢٠١٨وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة أبو حماد رقم ٢٣٣في ٥ /٣ / ٢٠١٨والمرفق به أوراق التبرع المقدمة من المواطن بمساحة ٣ قيراط – لإقامة محطة رفع صرف صحي بناحية السيد - كفرالشيخ مركز أبو حماد .

وشدد محافظ الشرقية على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.

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