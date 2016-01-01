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كأس العالم

مدرب السويد: لا أفكر في إمكانية التتويج بلقب كأس العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:54 م
صدى البلد
ا ش ا
اعترف مدرب منتخب السويد يان أنديرسون، بأنه لا يقضي وقته وهو يفكر في إمكانية تتويج "أحفاد الفايكنج" بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال أنديرسون - خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي للمونديال نقلته وكالة الأنباء الأسبانية - "بكل أمانة، لا أقضي وقتي في التفكير في هذه الأمور.. الآن فقط نحن نركز بنسبة 100% في المباراة القادمة، وهي ربع النهائي، ضد إنجلترا".

وأضاف - عقب مران الفريق بملعب سامارا الذي سيستضيف المباراة - "نركز بنسبة 100% في محاولة تحقيق نتيجة إيجابية غدا.. وإذا ما حققنا النتيجة، سنركز في المواجهة التالية".
وتسعى السويد للتأهل لنصف النهائي للمرة الخامسة، حيث كانت آخر مرة صعدت فيها لهذا الدور قبل 24 عاما في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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