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كأس العالم

بوتين: مستوى المونديال عال ويقدم للمشجعين الكثير من المفاجآت

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:54 م
ا ش ا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بلاده، تجري على مستوى عال وتقدم للمشجعين الكثير من المفاجآت، وهذا ما تتميز به المنافسات الرياضية.

وقال بوتين - خلال لقائه مشاهير كرة القدم بالكرملين اليوم الجمعة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك - "البطولة نفسها وفق ما أتخيل ذلك تسير على ما يرام، وعلى مستوى عالٍ، الكثير من المفاجآت، بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذه هي روعة التنافس والأقوى دوما يفوز".

وأضاف: "سوف نولي اهتماما خاصا لتطوير كرة القدم.. قريبًا جدًا، بعد نهاية البطولة، سنجتمع مع جميع أولئك الذين يشاركون في تنظيم الثقافة البدنية، مع الذين شاركوا في بناء وتشغيل هذه المرافق الرياضية والثقافة الرياضية بشكل عام، سنضع خطة كاملة لاستخدام البنية التحتية للرياضة والهندسية والنقل لتطوير الثقافة البدنية في البلاد".
حضر اللقاء مجموعة من أساطير كرة القدم العالمية مثل الهولندي ماركو فان باستن والألماني لوتار ماتيوس والمكسيكي خورخي كامبوس والأوروجوياني كارلو فورلان.

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