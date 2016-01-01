قطاع التكنولوجيا فى أسبوع.. تعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات لخدمة المستثمرين .. تعاون إيجابى مع المجر.. WE واتصالات توقعان اتفاقيتين للتجوال والترابط البيني للمحمول

وزير الاتصالات: التعاون مع المجر فى تطبيق الحكومة الذكية

عمرو طلعت: التحول الرقمي يساهم في ترشيد موارد الدولة

سحر نصر : حريصون على مزيد من التعاون في مشروعات التطوير التكنولوجي



شهد الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث المهمة بقطاع الاتصالات وتكنولووجيا المعلومات حيث التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارتها للقرية الذكية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.



حضر اللقاء الدكتور عمرو ابو الفتوح معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لشؤون الخريطة الاستثمارية، ومعتز يكن مستشار اول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى غالى مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، ونيرمين السعدني رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سحر نصر أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعات الميكنة لما لها من أهمية في تحسين مناخ الاستثمار، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات، وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية، بالإضافة الى دورها في محاربة الفساد والبيروقراطية.



وأكدت نصر حرصها على مزيد من التعاون في مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة، والإصلاح المؤسسي، والتنسيق من أجل إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الخريطة الاستثمارية المتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها مشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرينل



وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها؛ مؤكدا على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها.



وأشاد بدور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جذب الاستثمارات، وتسهيل عقد اتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات الدولية.



وشهد اللقاء استعراض الموقف الحالي، وسير العمل في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكتروني داخليًا وبين الجهات الخارجة وعلي رأسهم وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.



كما تم مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.



كما وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ليفنت مجيار وزير الدولة المجرية للشئون البرلمانية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والاستثمار بين مصر والمجر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.



شهد مراسم التوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تترأس اللجنة الوزارية المشتركة عن الجانب المصري، بحضور كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وتنعقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين. ويترأس ليفنت مجيار اللجنة عن الجانب المجرى حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنيابة عن وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين البلدين في تحقيق التحول إلى الحكومة الذكية، وتشجيع التجارة الالكترونية، وتعزيز الاستثمارات من خلال تبادل الخبرات حول السياسات المتبعة، وتعزيز التعاون في مجالات تطوير شبكة النطاق العريض، ومراكز البيانات الضخمة وأمن البيانات، والاتصالات والخدمات اللاسلكية، وتقديم الخدمات الذكية للمواطنين في عدد من المجالات مثل: الصحة والتعليم، وتبادل الرؤى والوفود من الخبراء والكوادر الفنية من كلا البلدين.



وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التعاون مع دولة المجر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل تزايد أهمية التحول الرقمي و"الشمول المالي الرقمي"، و"الخدمات الحكومية الرقمية" التي أصبحت مفتاح التقدم لجميع دول العالم؛ مشيرًا الى ضرورة تعزيز الشراكات القائمة بين البلدين، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع رؤية مصر 2030.



واستطاع القطاع أن يحقق نموًا سريعًا ويجذب العديد من الاستثمارات العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للابتكار التكنولوجي والاستثمار، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير وتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، والتحول إلى المجتمع الرقمي المنشود، وتشجيع مفاهيم ومجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تطوير الخدمات البريدية المتكاملة والشمول المالي لصالح المواطنين.



وتتضمن مذكرة التفاهم التي تصل مدة العمل بها إلى 5 سنوات التعاون في مجالات تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، والبحث والتطوير، وإقامة المعارض التكنولوجية



من جهة اخرى استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في مكتبه بالقرية الذكية.



تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من الملفات في مقدمتها تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير كافة قطاعات الدولة من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي.



وفي بداية اللقاء قدم السعيد بالتهنئة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتولي منصبه الجديد وتمنى له التوفيق، معربًا عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل الحالية،والتنسيق بين الوزارة ولجنة الاتصالات بمجلس النواب فيما يخص منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحسين مناخ الأعمال مما سينعكس إيجابيًا علي زيادة معدلات نمو القطاع ونسبة مشاركته في الناتج القومي. وأشار السعيد إلي أهمية دور تكنولوجيا المعلومات الحيوي والفعال في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة من أجل تيسير إجراءات حصول المواطنين عليها.



وأكد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لوضع التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أصبحت ضرورة لتمكين المجتمع الرقمي الذي يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي يساهم في ترشيد استخدام موارد الدولة، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة.



وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة خطط الوزارة من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.. مؤكدًا على أن "تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، "وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة"؛ هما محورين رئيسيين وفقًا لرؤية الوزارة في "بناء مجتمع رقمي مبدع منتج ومتصل يحقق المساواة والرفاهية في إطار اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة

".

نت الشركة المصرية للاتصالات WE من ناحية اخرى وقعت شركة اتصالات مصر عن توقيعهما تعديلا لاتفاقية التجوال المحلي، التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي، حيث سعت الشركتان لتوقيع هذا التعديل بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجارى ومستوى جودة الخدمة.



وتضمنت الاتفاقية مزايا سعرية للشركة المصرية للاتصالات مقارنة بالاتفاقية السابقة، نظرا للتطور الحالى لأحجام حركة البيانات لعملاء المصرية للاتصالات في السوق المصرى، كما تضمنت الاتفاقية خدمات التجوال المحلى لعملاء المصرية للاتصالات عبر شبكة اتصالات مصر في خدمات الصوت والبيانات، وتمتد الاتفاقية حتي نهاية عام 2022.



كما وقعت الشركتان اتفاق أولي لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول، حيث يشمل الاتفاق بعض المميزات التجارية لأسعار الإنهاء على شبكة المحمول للشركة المصرية للاتصالات، ويهدف الاتفاق لوضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين وهو أول اتفاق توقعه الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الترابط البيني للمحمول.



وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "إن توقيع الاتفاقيتين خطوة هامة لتحقيق صالح الشركة وخاصة فيما يتعلق بهوامش الأرباح وتحسين الخدمات المقدمة لعملائها، وتبرز الاتفاقيتين قوة العلاقة والشراكة الناجحة مع شركة اتصالات مصر فى كافة المجالات حيث أنهما امتداد لسلسلة من الاتفاقيات مع اتصالات مصر فى مجال الخدمات الدولية والتجوال المحلى والمشاركة فى المواقع وتمتد لتشمل الشراكات المتوقعة فى مجال خدمات الإتاحة على شبكة المصرية للاتصالات".



وأضاف البحيري أن توقيع الاتفاقيتين يعد خطوة ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة التى ترتكز على تحسين هوامش الربح لخدمات المحمول عن طريق تقليص نسب تكاليف التجوال المحلى والترابط مرحليًا، تزامنًا مع الاستمرار فى بناء شبكة الجيل الرابع الخاصة بالشركة.

