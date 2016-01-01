أسوان فى أسبوع.. الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.. والإعلان عن إقامة المدينة الإفريقية المتكاملة.. واختيار 34 قيادة محلية جديدة.. وزيادة اعتمادات الخطة لـ 235 مليون جنيه.. فيديو وصور

أسوان تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

مياه الشرب بأسوان: اعتماد 100 مليون جنيه لصالح أعمال الإحلال والتجديد

صحة أسوان: 857 مليون جنيه حجم الاستثمارات

محافظ أسوان: زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية لـ 235 مليون جنيه

المحافظ يتابع تنفيذ 15 مشروعا ضمن صندوق تحيا مصر

حجازى يختار 34 قيادة جديدة للمحليات منهم 4 سيدات

محافظ أسوان يعلن إقامة المدينة الأفريقية المتكاملة



شهدت محافظة أسوان، أسبوعًا حافلًا بعدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية، وعدد من المناسبات، وبعض الأحداث البارزة.



يرصد "صدى البلد" أبرز تلك الأحداث على مدار الأسبوع .



قدم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان التهنئة للطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية ،ومنهم الطالب معاذ عيد حسن الذي حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصص تكنولوجيا إنتاج وصيد الأسماك ، وكذلك الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة .



وسط أجواء احتفالية وكرنفالية كبيرة نظمت محافظة أسوان احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة حضرها أكثر من ١٢٠٠ مواطن من الشباب ومختلف فئات المجتمع الأسوانى بجميع المراكز والمدن يتقدمهم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان .



قال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم اعتماد ميزانية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لصالح أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للعام المالي 2018-2019.



قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حجم الاستثمارات فى مجال الصحة بلغ 857 مليون جنيه كان من بينها تطوير مستشفى أسوان العام بتكلفة 500 مليون جنيه، فضلًا عن التوسع في إقامة الوحدات الصحية والتي بلغت حاليًا إلى 224 وحدة تخدم كل قري المحافظة.



أجرى الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، جولة تفقدية مكوكية بإدارة كوم أمبو التعليمية رافقه خلالها وفد من التعليم الفني وعلى رأسهم مدير إدارة التعليم الزراعى، بالإضافة إلى مندوبي من هيئة الأبنية، فضلًا عن السيد مدير إدارة كوم أمبو التعليمية.



أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن زيادة الإعتمادات المالية فى الخطة الإستثمارية الموحدة القادمة 2018/ 2019 إلى 235 مليون جنية بعد إن كانت فى خطة العام المالى الحالى 2017/2018 104.2 مليون جنية بزيادة وصلت حتى 125 %



كرم الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطالب معاذ عيد حسن بالمدرسة الثانوية الفنية لصيد وتربية الأسماك والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى قسم صيد وتربية أسماك.



أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على دوران عجلة العمل فى 9 مشروعات جارى تنفيذهم فى حين أنه جارى مراجعة رسومات ومقايسات 6 مشروعات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتعلقة بتخصيص 320 مليون جنيه من صندوق " تحيا مصر " لتنفيذ 15مشروع .



قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالإطمئنان على أعضاء فرقة أسوان للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان بعد تعرضهم لحادث سير بالأتوبيس أثناء عودتهم من القاهرة عقب مشاركتهم فى مهرجان كردتسا الدولى باليونان بجانب المشاركة فى الإحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة وذلك بحضور محمد إدريس مدير عام الثقافة وشعبان حسين مدير الفرقة .



أجرى اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، زيارة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء مجمع كيما 2 للأسمدة ( أمونيا – يوريا ) بتكلفة إستثمارية تصل إلى 11 مليار جنيه والذى يوفر نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات بنسبة تنفيذ وصلت إلى 86،2 % ليساهم المصنع الجديد فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والإفريقية وخاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الثقافة والإقتصاد الإفريقي.



أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسون عن إختيار 34 قيادة جديدة لشغل وظائف نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن ، وأيضًا رؤساء وسكرتيرى القرى والأحياء بمتوسط أعمار 45 سنة للوظائف التى تحتاج لخبرات ، و40 سنة بالنسبة لرؤساء القرى .



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بحملة إزالة فورية لـ4 حالات تعدي على أراضى كانت مخصصة لمقلب القمامة داخل نطاق المدينة بمساحة ألف م2



أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن البدء فى إجراءات إقامة المدينة الإفريقية المتكاملة للألعاب والأنشطة الرياضية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 500 فدان عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان على تخصيص هذه المساحة لوزارة الشباب والرياضية لهذا الغرض كأول وأكبر مدينة رياضية بمصر .



تقوم فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لقصر ثقافة أسوان بالمشاركة فى الملتقى الإسلامى الكبير والمهرجان السنوى ومحافل النور المنعقد فى دورته الثامنة والعشرين بولاية كالكوت - كيرلا بالهند حيث أنه ستكون مصر ضيف شرف هذا العام بالمهرجان الذى يقام فى الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجارى .



أستقبل متحف النيل بأسوان وفدًا كبيرًا من متدربى الدورة التدريبيه الواحدة والعشرون فى مجال هيدروليكا أحواض الأنهار ) من دول الأشقاء الأفارقة من جنوب السودان وتنزانيا وروندا والكونغو وكينيا والمنعقدة بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائيه والرى .

