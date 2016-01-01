الشرقية في أسبوع.. وضع خطة عمل محددة للعام المالي الجديد.. وتعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بتحسين منظومة النظافة.. وغلق إداري لـ28 منشأة غذائية مخالفة

محافظ الشرقية

يعقد إجتماعًا لتحديد سعر تعريفة ركوب التوك توك

يستعرض الموقف التنفيذي لإجراءات التعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

يحضر مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان " الفكر الصوفي و أثره في تجديد الخطاب الديني"

دعم منظومة الحملة الميكانيكية 565 ألف جنيه لمراكز ومدن المحافظة

شهدت محافظة الشرقية خلال الاسبوع المنقضي عددا من الأحداث المهمة والحيوية كان اأبرزها أن أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة عمل محددة للعام المالي الجديد 2018 / 2019 م تتمثل في الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتحسين المدن والقرى – القضاء على ظاهرة الإشغالات وخاصة بالمدن والطرق الرئيسية – تحسين الخدمة المرورية في أرجاء المحافظة – الإنتهاء من إنارة كافة طرق المحافظة بلمبات الليد – إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة .جاء ذلك خلال لقائه بعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرو الوحدات المحلية القروية لمراكز ( الزقازيق – حي أول – حي ثان – بلبيس – منيا القمح – ههيا – مشتول السوق – أبو حماد – القنايات ) وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنظيم موارد كل مركز ومدينة والإهتمام بأعمال الصيانة لسيارات ومعدات النظافة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والإستفادة من المبالغ المتاحة في خطة العام المالي الجديد والتعامل بحزم مع الشركات المتقاعسة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق كل مركز ومدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإلزامهم بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة .كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة إعداد قاعدة بيانات مدققة في كل مركز ووحدة محلية قروية موضح بها عدد العاملين وقطاعات العمل وعدد المنشآت المقامة بكل مركز والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وكذلك الخطط المستقبلية للنهوض بالمركز والمدينة وصولًا للقرية والتابع لتلبية طموحات المواطنين.وكلف المحافظ بإعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري وتنمية الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وللقضاء على الروتين والدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والإنتاج للإستفادة من طاقاتها لتحسين مستوى العاملين والنهوض بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا على ضرورة عدم إستمرار الموظف لمدة طويلة في عمله حتى لا يصبح طاقة معطلة والدفع بدماء شابة جديدة لدفع عجلة العمل والإنتاج.كما عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إجتماعًا لتحديد سعر تعريفة ركوب التوك توك داخل المراكز والمدن ومن المدينة إلى الوحدات المحلية والقرى ومن الوحدات إلى الوحدات الأقرب لرفع المعاناة عن المواطنين، وعدم إستغلال سائقي الـ"توك توك" للمواطنين والطلبة وذلك بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ورؤساء وسكرتيرو الوحدات المحلية القروية لمراكز ( الزقازيق – حي أول – حي ثان – بلبيس – منيا القمح – ههيا – مشتول السوق – أبو حماد – القنايات ) ومدير الإدارة العامة للمواقف بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والغير ملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الترخيص لمركبات التوك توك وتنفيذ القرار الخاص بحظر تسيير مركبات ( التوك توك – التروسيكل – العربات الكارو ) داخل مدينة الزقازيق وإليها و الطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها و المدونة في ترخيصها . مؤكدًا على إدارة المرور بالشرقية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال منع ( التوك توك – التروسيكل ) من العمل داخل مدينة الزقازيق و إليها و الطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها و المدونة في ترخيصها والتحفظ عليه لمدة شهر.كما عقد محافظ الشرقية إجتماعًا لإستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات التعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ورؤساء وسكرتيرو الوحدات المحلية القروية لمراكز ( الزقازيق – حي أول – حي ثان – بلبيس – منيا القمح – ههيا – مشتول السوق – أبو حماد – القنايات ) بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .وناقش المحافظ خطة عمل اللجان والتي شُكلت لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآلية التعاون مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 م .وخلال الإجتماع أعلن المحافظ أن إدارة الأملاك تلقت عددًا كبيرًا من طلبات التقنين من واضعي اليد على الأراضي والتي بلغ عددها ( 25955 ) وعدد الطلبات المدرجة على المنظومة الإلكترونية (20922) لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقًا لإشتراطات القانون 144 لسنة 2017 م .كما اصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرار بالغلق الإداري لعدد ٢٨منشأة غذائية وتجارية بمركز ومدينة منيا القمح لإدارتها بدون ترخيص لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين .كان الدكتور هشام مسعود وكيل أول وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة علي المحافظ لإستصدار قرار غلق إداري لـ ٢٨منشأة غذائية وتجارية تضم نشاط ( بقالة – مصانع حلوي– مخبز سياحي - ثلاجة مجمدات – محل جزارة – مضرب أرز - محل حواوشي- مقهي - مطاعم ) تدار بدون ترخيص بمركز ومدينة منيا القمح وأشرالمحافظ بالموافقة حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين وتنفيذًا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن .وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشأت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر كافة الإشتراطات الصحية والبيئية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين .كما حضر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وبرفقته الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق وعددًا من نواب البرلمان و رجال الدين الإسلامي مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث ( أحمد أحمد عبده ) تحت عنوان " الفكر الصوفي و أثره في تجديد الخطاب الديني " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس جامعة الزقازيق ، وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق و الأستاذ الدكتور منصور الحفناوي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وتشكلت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والأستاذة الدكتورة هدى درويش أستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان .وهنأ المحافظ الباحث برسالته العلمية المفيدة متمنيًا له النجاح و التوفيق وأن تساهم رسالته المقدمة في إثراء البحث العلمي و تجديد الخطاب الديني.كما أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية دعم منظومة الحملة الميكانيكية لمراكز ومدن المحافظة ب ٥٦٥ ألف جنيه ويشمل (صيانة آلات ومعدات وصيانة المباني وقطع غيار ومواد للصيانة للمساهمة في إصلاح ورفع كفاءة بعض المعدات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة ولشراء المواد البترولية للسيارات لضمان إستمرار عمليات رفع القمامة تمهيدًا لنقلها للمدفن الصحي حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن واﻷحياء بضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة التأكد من جاهزية السيارات للإستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فورا مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوي النظافة.