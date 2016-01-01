كارثة.. لا تستخدم الصابون المطهر والحناء على البشرة

أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية، إن "هناك مجموعة من العادات الصحية التي يجب الحرص على القيام بها خلال موسم الصيف وذلك للحفاظ على صحة الجلد والبشرة وعدم التعرض للمشكلات الصحية".



وأضاف "الناظر"، من خلال صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، إن هناك بعض الأمور التي يجب ألا يقوم بها أحد منا والتي تتمثل في الآتي:



١- لا للاستحمام بصابون به مواد مطهرة مثل الديتول او الكبريت او غيرها لخطورتها الشديدة علي الجلد.



٢- لا لرسومات الحناء علي الجلد لانها تسبب حساسية وحروقا بالجلد.



٣-لا للرسومات بالألوان علي وجوه الاطفال لانها تسبب حساسية موضعية.



٤- لا لفرد الشعر بكريمات الفرد تحت اي مسمي بروتين او كيرياتين او كولاچين او غيرها لخطورتها علي الصحة العامة وتسببها في تساقط الشعر وهلاكه.



٥- لا لغسيل الجلد بالكلوركس او الكلور بدعوي تفتيح لونه لانه يسبب حروقا وحساسية شديدة.

