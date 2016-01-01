موسكو تعلن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن فرض موسكو رسومًا إضافية في حدود 25 إلى 40 بالمئة على عدد من السلع الأمريكية التي يتم إنتاج ما يشابهها في روسيا كتدابير جوابية.



وذكر بيان للوزارة الروسية أن هذه الرسوم ستفرض خاصة على معدات البناء والطرق وصناعة النفط والغاز وتشغيل المعادن والألياف.



وأضاف البيان أن حجم هذه الرسوم الإضافية سيبلغ في هذه المرحلة 87.6 مليون دولار في السنة و450 مليون دولار أخرى ستفرض في غضون ثلاث سنوات أو بقرار من منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن هذه التدابير هي رد على فرض رسوم أمريكية على الفولاذ والألمنيوم بمقدار 25 بالمئة و 10 بالمئة على التوالي.

وكانت روسيا قد أبلغت في نهاية مايو الماضي منظمة التجارة العالمية عن إمكانية فرض رسوم تبلغ 537.6 مليون دولار سنويا على السلع الأمريكية.