ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

موسكو تعلن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:40 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن فرض موسكو رسومًا إضافية في حدود 25 إلى 40 بالمئة على عدد من السلع الأمريكية التي يتم إنتاج ما يشابهها في روسيا كتدابير جوابية.

وذكر بيان للوزارة الروسية أن هذه الرسوم ستفرض خاصة على معدات البناء والطرق وصناعة النفط والغاز وتشغيل المعادن والألياف.

وأضاف البيان أن حجم هذه الرسوم الإضافية سيبلغ في هذه المرحلة 87.6 مليون دولار في السنة و450 مليون دولار أخرى ستفرض في غضون ثلاث سنوات أو بقرار من منظمة التجارة العالمية.
وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن هذه التدابير هي رد على فرض رسوم أمريكية على الفولاذ والألمنيوم بمقدار 25 بالمئة و 10 بالمئة على التوالي.
وكانت روسيا قد أبلغت في نهاية مايو الماضي منظمة التجارة العالمية عن إمكانية فرض رسوم تبلغ 537.6 مليون دولار سنويا على السلع الأمريكية.

ترشيحاتنا

رابط مشاهدة مباراة فرنسا ضد الاوروغواي مباشر بث مباشر

الإفتاء بتونس: دعوات إلغاء حج هذا العام محرمة شرعا

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

قائمة النادى الأهلى الأولى في الموسم الجديد

ننشر قيمة الشرط الجزائى فى عقد جروس حال إقالته من الزمالك

صحيفة ماركا تكشف الشرط الجزائي الحقيقي في عقد رونالدو

تمشيط منطقة البريطانيين المصابين بغاز الأعصاب في ويلتشير

إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على إنستجرام.. صور

شاهد.. مرتضى منصور لـ طارق حامد: هشطبك وأرجعك طلخا تاني

كريستيانو رونالدو يصدم جماهير ريال مدريد بقرار جديد قبل رحيله

ضريح سيدي حمزة بوسط البلد قبلة المريدين من كل مكان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

الأتوبيس النهري بجنيه ونصف احتفالا بالعيد القومي للقاهرة .. صور

منة فضالى تتألق بإطلالة ساحرة.. صور

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

فيديو

7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين
الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟