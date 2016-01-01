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حوادث

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:40 م
جانب من تفقد الخدمات
جانب من تفقد الخدمات
أحمد على
أجرى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم، جولة تفقدية للسير خدمات الأمنية والأقوال المنتشرة بمحيط ساحة مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا وذلك فى إطار جولاته الميدانية سعيا فى إحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي المحافظة .

كما شدد مدير الأمن فى توجيهاته على ضرورة الانتشار الأمني بشكل مكثف لتأمين دور العبادة والكنائس وتفعيل الرقابة من خلال تشغيل كاميرات المراقبة وتفعيل تشغيل البوابات الإليكترونية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لردع الخارجين على الخارجين على القانون.

كما أوصي مدير الأمن خلال لقائه بالضباط وأفراد الشرطة بالضرورة حسن معاملة المواطنين وردع المخالفين وونشر قوات الشرطة بشكل موسع لتأمين المحلات التجارية والمواطنين القاطنين بمحيط ساحة مسجد السيد البدوي، مؤكدًا أن دور رجال الشرطة حفظ أمن واستقرار الشارع الغرباوي وتأمين أرواح وحياة أبناء المحافظة.
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط السيد البدوي.. صور

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