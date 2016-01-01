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حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث الشيخ فضل بالمنيا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:53 م
سيارة اسعاف - ارشيفيه
سيارة اسعاف - ارشيفيه
ايمن رياض
استقبلت مستشفيات المنيا العام والمنيا الجامعى والتأمين الصحى المصابين الستة فى حادث تصام ميكروباس وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار وأعلنت حالة الطوارئ بالمستشفيات الثلاث فيما تم تحويل الجثث الى مشرحة مستشفى الشيخ فضل ببنى مزار.

وتمكنت الاجهزة الامنيه من التعرف على اصحاب 5 جثث فقط من بين الـ 13 شخصا الذين لقوا مصرعهم فى الحادث وجارى التعرف على باقى الجثث.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، اخطارا من عمليات النجده ، بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص بآخري نصف نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي " الجيش " امام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا ، مما ادي الي مصرع 13 شخصا ، وإصابة 6 اخرين من ركاب السيارتين .

تم نقل جثث الضحايا الي مشرحه مستشفي الشيخ فضل ، والمصابين الي 3 مستشفيات المنيا العام ، والمنيا الجامعي ، والتأمين الصحى وتم التعرف ربيعة محمد 51 عامًا ربة منزل مقيمة بمركز ملوى، وعلى ضاحى 27 عامًا من مركز ملوى، وجلال عاشور 56 عامًا مركز ملوى، وسهير أحمد 50 عامًا مقيمة بمركز ملوى، و8 آخرين مجهولى الاسم والعنوان.

وأصيب 7 أشخاص وهم: أحمد محمد 38 عامًا، أية سعدواى 12 عامًا، عبد الله أبو الدهب 13 عامًا، فرج فؤاد 17 عامًا، محمد رحب عبد الله 9 سنوات، و3 آخرين لم يتم التعرف على أسمائهم.

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