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كأس العالم

مرتضى منصور يحذر على جبر من اللعب بالنار.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:43 م
منتصر الرفاعى - ملك موسى


قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أنه يرحب بأي عرض محترم يصل لأي لاعب بالفريق ويليق باسمه واسم نادي الزمالك، مشيرا إلى أن القلعة البيضاء لا تقف أمام مصلحة لاعبيها.

وتابع منصور أن بعض الوكلاء يحاولون اللعب على اللاعبين ودفعهم للتمرد على ناديهم للحصول على مقابل مادي من ورائهم.

ووجه رئيس النادي النصيحة للاعبي الزمالك بالابتعاد عن وكلاء اللاعبين والتعامل باحترام مع إدارة النادي.

واستضاف منصور في مكتبه اللاعب علي جبر مدافع الفريق وطالبه بتحديد رغبته بعيدا عن الوكلاء مؤكدا أنه سيحقق له رغبته أيا كانت بصورة محترمة ومحترفة سواء اختار البقاء أو اختار الرحيل عن النادي .


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