ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سامح شكري يلتقي مستشار النمسا سبستيان كورتز.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:49 م
الوزير شكري ومستشار
الوزير شكري ومستشار النمسا خلال اللقاء
محمد وديع

التقى سامح شكري وزير الخارجية شكري مستشار النمسا سبستيان كورتز في مقر المستشارية النمساوية.

وخلال اللقاء استعرض شكري رؤية مصر معتبرا أن الإرهاب يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه آمال شعوب منطقتنا في تحقيق التنمية الشاملة، وشرح في هذا السياق نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر لمحاصرة الجماعات الإرهابية من جميع الجوانب الامنية والمالية والفكرية.

وتناول اللقاء أيضا دور مصر في التعامل مع الملفات الاقليمية الحيوية والأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا، حيث اهتم المستشار النمساوي بالتعرف علي رؤية مصر إزاء هذه القضايا، مثمنا بشدة المواقف المصرية المتوازنة التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي.


سامح شكري يلتقي مستشار النمسا سبستيان كورتز.. صور
سامح شكري يلتقي مستشار النمسا سبستيان كورتز.. صور

ترشيحاتنا

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

الأهلي يواجه أولمبيا السلوفيني وديا ..اليوم

7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها

مدرب ليفربول يتطلع لمزيد من التعاقدات قبل الموسم الجديد

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

مصرع وإصابة 19 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة بصحراوى المنيا

علي جبر يجتمع مع جروس لحسم مصيره مع الزمالك

إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على إنستجرام.. صور

ننشر قوائم أندية الدورى الممتاز الأولى فى الموسم الجديد

تفاصيل ممتلكات أردوغان قبل أدائه القسم لفترة رئاسية ثانية

منة فضالى تتألق بإطلالة ساحرة.. صور

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

الأتوبيس النهري بجنيه ونصف احتفالا بالعيد القومي للقاهرة .. صور

منة فضالى تتألق بإطلالة ساحرة.. صور

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

فيديو

7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين
الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟