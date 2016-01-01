سامح شكري يلتقي مستشار النمسا سبستيان كورتز.. صور



التقى سامح شكري وزير الخارجية شكري مستشار النمسا سبستيان كورتز في مقر المستشارية النمساوية.



وخلال اللقاء استعرض شكري رؤية مصر معتبرا أن الإرهاب يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه آمال شعوب منطقتنا في تحقيق التنمية الشاملة، وشرح في هذا السياق نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر لمحاصرة الجماعات الإرهابية من جميع الجوانب الامنية والمالية والفكرية.



وتناول اللقاء أيضا دور مصر في التعامل مع الملفات الاقليمية الحيوية والأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الأوضاع في سوريا وليبيا، حيث اهتم المستشار النمساوي بالتعرف علي رؤية مصر إزاء هذه القضايا، مثمنا بشدة المواقف المصرية المتوازنة التي تمثل حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي.





