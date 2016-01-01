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ديني

الإفتاء بتونس: دعوات إلغاء حج هذا العام محرمة شرعا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:50 م
صدى البلد
اش ا
اعتبر ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية، الدعوات الصادرة مؤخرا عن البعض بخصوص إبطال موسم الحجّ لهذا العام "محرمة شرعا "، مؤكدا أنها "لا تجوز" "باتفاق كلّ علماء المسلمين، بدليل الكتاب والسنّة".

وقال ديوان الإفتاء في بيان حمل إمضاء المفتي عثمان بطيخ، إنه "لا يمكن تعطيل أو إبطال موسم الحجّ، وكلّ دعوة إلى ذلك تعتبر حراما شرعا ومن شأنها أن تثير البلبلة والتشويش على قاصدي بيت الله الحرام، وهي فتنة والفتنة أشد من القتل"، حسب نص البيان.

وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أكدت في بيان نشرته صباح اليوم الجمعة، أنّ دعوة بعض الأطراف إلى إلغاء الحج لهذا الموسم، هي "دعوة غير صادرة عن أيّ جهة رسميّة ولا تلزم الحكومة التّونسيّة بشيء".

وقالت الوزارة "إنّ حصّة تونس من الحجيج لهذا العام والمحددة بـ 10982 حاجا، ستسدّد بالكامل."

يذكر أن الكاتب العام لنقابة الأئمة الفاضل عاشور، دعا في تصريحات إعلامية نهاية شهر يونيو، إلى "توعية الحجيج بأن فريضة الحج تؤدى مرّة في العمر وأن هناك عائلات تستحق مساعدات وشبابا معطلا يستحق التشغيل ودولة تعاني من المديونية"، مقترحا "تحويل هذه الأموال إليها حيث يكون أثرها جماعيا وأجرها أعظم".

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