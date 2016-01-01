عضو اقتصادية البرلمان: استكمال مناقشة بيان الحكومة.. غدا

قالت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة تعكف خلال تلك الفترة على دراسة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الثلاثاء الماضي أمام النواب، لافتة إلى أن اللجنة تعقد لها إجتماعا غدا الأحد .



أوضحت الشيخ فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن كل لجنة بالبرلمان تناقش بيان الحكومة فيما يخصه بحيث يتم الإنتهاء إلى الموافقة أو الإعتراض على البرنامج المطروح.



وتعود جلسات البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للانعقادالأحد الموافق 15 يوليو الجارى.

