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أخبار البلد

الآثارتفرض رسوما على زيارة مدينة القصر الإسلامية بالواحات

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
قرر مجلس ادارة المجلس الاعلى للاثار الموافقة على فرض رسوم لزيارة موقع مدينة القصر الاسلامية بالواحات الداخلة - الوادى الجديد .

وسعر الاعلى للاثار قيمة تذاكر الدخول كلاتى " للمصريين 10 جنيهات ، طالب مصرى 5 جنيهات ، أجنبى 40 جنيه ، طالب أجنبى 20 جنيه .

أكد الاعلى للاثار أن فرض الرسوم الجديدة سيتم تطبيقة اعتبارا من 1 نوفمبر 2018 .

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