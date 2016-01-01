الآثارتفرض رسوما على زيارة مدينة القصر الإسلامية بالواحات

قرر مجلس ادارة المجلس الاعلى للاثار الموافقة على فرض رسوم لزيارة موقع مدينة القصر الاسلامية بالواحات الداخلة - الوادى الجديد .



وسعر الاعلى للاثار قيمة تذاكر الدخول كلاتى " للمصريين 10 جنيهات ، طالب مصرى 5 جنيهات ، أجنبى 40 جنيه ، طالب أجنبى 20 جنيه .



أكد الاعلى للاثار أن فرض الرسوم الجديدة سيتم تطبيقة اعتبارا من 1 نوفمبر 2018 .

