انطلاق امتحانات الدور الثاني بمدارس جنوب سيناء .. غدا

تنطلق صباح غد السبت، امتحانات الدور الثانى بمدارس جنوب سيناء، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 19 يوليو الجاري.



وأعلن محمد عقل مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن مدارس المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، لأداء الامتحانات التي ستبدأ غدا بالنسبة لطلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس الإبتدائى، وكذلك طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي والصفين الأول والثانى الثانوى العام والفني.



وأوضح عقل أنه بالنسبة لإمتحانات الصفين السادس الابتدائى والثالث الاعدادي ، فمن المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 14 يوليو .



وأكد عقل أنه شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بالعمل على راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر، كما شدد على الإنضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب .



وأشار عقل إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية يترأسها مصطفى الزغبى وكيل المديرية، لمتابعة جميع أعمال الامتحانات وتذليل العقبات أولًا بأول، مضيفًا أن هناك غرف عمليات فرعية بجميع الادارات التعليمية.