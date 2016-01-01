طائرة إسعاف خاصة تغادر مطار القاهرة لنقل رضيع إلى زيورخ

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن طائرة إسعاف سويسرية خاصة، غادرت المطار اليوم الجمعة، متجهة الي مدينة زيورخ، وعليها رضيع سويسري لم يتجاوز عمره 12 يوما، وذلك لتلقي العلاج بإحدي المستشفيات هناك.



وقالت مصادر طبية بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت، صباح اليوم، وتم إنزال حضانة خاصة بالطفل، خرجت بصحبة سيارة اسعاف المطار، تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى أحد مستشفيات الولادة بالمنيل، وتم نقل الطفل بها وعادت مرة أخري الي صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار.



وأشارت المصادر، إلى أن سلطات المطار سمحت للطائرة بالمغادرة الي زيورخ، وعلى متنها الطاقم الطبي المرافق لها، بتوجيهات من الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة بمرافقة الطفل من المستشفى الخاص وحتي انهاء اجراءات سفره بالمطار .

