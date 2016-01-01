قريبا.. منى عراقى على شاشة النهار ببرنامج أنا معاكم -وسطكم

نشرت الصفحة الرسمية لشبكة تليفزيون النهار تنويه عن برنامج الإعلامية منى العراقى الذى سيعرض على قناتها بعنوان "أنا معاكم -وسطكم ".



جدير بالذكر أن الإعلامية قدمت آخر برامجها انتباه على شاشة قناة المحور.



وحدثت الكثير من المشاكل بسبب تصريحاتها الجريئة وطريقتها فى معالجة الموضوعات وكان ذلك سبب توقف برنامجها وإحالتها للتحقيق.

