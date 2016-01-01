ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كيز تسقط أمام الروسية رودينا فى بطولة ويمبلدون للتنس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:57 م
صدى البلد
رويترز




أصبحت ماديسون كيز أحدث مرشحة لاحراز اللقب تسقط في بطولة ويمبلدون للتنس حين خسرت اللاعبة الأمريكية المصنفة العاشرة 7-5 و5-7 و6-4 أمام الروسية يفجينيا رودينا الصاعدة من التصفيات في الدور الثالث اليوم الجمعة.

وبدا أن اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 23 عاما ستحجز مكانا في دور الستة عشر عندما عوضت تأخرها بمجموعة و4-صفر لتفوز بالمجموعة الثانية في أجواء حارة ورطبة على الملعب رقم 3.

لكن رودينا المصنفة 120 عالميا، التي احتاجت إلى علاج في بداية المجموعة الحاسمة، لم تستسلم وكسرت إرسال كيز والنتيجة 4-4.

وتأخرت 15-30 مع محاولتها الإرسال لحسم المواجهة لكن كيز سددت كرة سهلة في الشبكة.

ووصلت رودينا إلى نقطة الفوز بالمباراة بضربة أمامية مذهلة لعبتها من أسفل ركبتيها تقريبا. وبعد ذلك سددت كيز الكرة في الشبكة، وهو الخطأ السهل رقم 48 لها في المباراة، لتمنح منافستها الروسية الانتصار.

وبهزيمة وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة، تتبقى الآن ثلاث لاعبات فقط من المصنفات العشر الأوليات في منافسات فردي السيدات.

ونجحت اثنتان فقط من أول ثماني لاعبات على العالم في الوصول للدور الثالث، وهو أقل عدد في ويمبلدون في عصر الاحتراف

ترشيحاتنا

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

توقعات بزلزال مدمر يضرب إسرائيل ويقتل 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة

كريستيانو رونالدو يصدم جماهير ريال مدريد بقرار جديد قبل رحيله

إسرائيل تنقلب علي نتنياهو بعد تزييف المحرقة لخدمة سياسته

شاهد.. مرتضى منصور لـ طارق حامد: هشطبك وأرجعك طلخا تاني

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

علي جبر يجتمع مع جروس لحسم مصيره مع الزمالك

سعر خيالى لإطلالة مايا دياب بالتايجر.. صور

برشلونة وريال مدريد يسعيان لضم لاعب المكسيك هيريرا

تفاصيل ممتلكات أردوغان قبل أدائه القسم لفترة رئاسية ثانية

مرتضى منصور يحذر على جبر من اللعب بالنار.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

الأتوبيس النهري بجنيه ونصف احتفالا بالعيد القومي للقاهرة .. صور

منة فضالى تتألق بإطلالة ساحرة.. صور

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

فيديو

7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق
صحة النواب: مشروع التأمين الصحى الجديد يكفل العلاج بالمجان
رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين
الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟