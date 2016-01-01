كيز تسقط أمام الروسية رودينا فى بطولة ويمبلدون للتنس









أصبحت ماديسون كيز أحدث مرشحة لاحراز اللقب تسقط في بطولة ويمبلدون للتنس حين خسرت اللاعبة الأمريكية المصنفة العاشرة 7-5 و5-7 و6-4 أمام الروسية يفجينيا رودينا الصاعدة من التصفيات في الدور الثالث اليوم الجمعة.



وبدا أن اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 23 عاما ستحجز مكانا في دور الستة عشر عندما عوضت تأخرها بمجموعة و4-صفر لتفوز بالمجموعة الثانية في أجواء حارة ورطبة على الملعب رقم 3.



لكن رودينا المصنفة 120 عالميا، التي احتاجت إلى علاج في بداية المجموعة الحاسمة، لم تستسلم وكسرت إرسال كيز والنتيجة 4-4.



وتأخرت 15-30 مع محاولتها الإرسال لحسم المواجهة لكن كيز سددت كرة سهلة في الشبكة.



ووصلت رودينا إلى نقطة الفوز بالمباراة بضربة أمامية مذهلة لعبتها من أسفل ركبتيها تقريبا. وبعد ذلك سددت كيز الكرة في الشبكة، وهو الخطأ السهل رقم 48 لها في المباراة، لتمنح منافستها الروسية الانتصار.



وبهزيمة وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة، تتبقى الآن ثلاث لاعبات فقط من المصنفات العشر الأوليات في منافسات فردي السيدات.



ونجحت اثنتان فقط من أول ثماني لاعبات على العالم في الوصول للدور الثالث، وهو أقل عدد في ويمبلدون في عصر الاحتراف