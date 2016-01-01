تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخب الأوروجواي أمام فرنسا

أعلن أوسكار تاباريز، المدير الفنى لمنتخب أوروجواى، التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة فرنسا، على ملعب نيجنى نوفجورود، بعد قليل، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا .



وجاء تشكيل منتخب الأوروجواي كالتالى :-



حراسة المرمى :- موسليرا



الدفاع :- كاسيرس، جودين، خيمينيز، لاكسالت



الوسط:- فيتشينو، توريرا، بنتاكور



الهجوم :- نانديز، ستوانى، وسواريز.