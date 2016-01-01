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أخبار البلد

إطلاق المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:48 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
محمد عبد المنعم
أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أمر بإطلاق المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات واجراءات تمهيدية علي فترات وجدول زمني محدد طبقا للآتي:

١- القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر.
٢- إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفي بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
٣- توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات.
٤- المسح والعلاج الشامل لفيرس c باجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية وذلك خلال عامين.
٥- الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الانشاءات و التجهيزات واعداد القوي البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام ، علي ان يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الاولي ( السويس - الاسماعيلية - شمال وجنوب سيناء ).

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