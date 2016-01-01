عازف الجيتار وحيد ممدوح يعيد أسطورة العندليب الأسمر في جدة

أغنية واحدة قدمها عازف الجيتار الشهير "وحيد ممدوح" للراحل العندليب الأسمر "التوبة" كانت جديرة بأن تعيد روح عبدالحليم حافظ إلي جمهور كبير بمدينة جدة، ليشاركوا جيتار وحيد بالغناء لهذه الأغنية التي قدمت في الستينيات وكتب كلماتها الراحل عبدالرحمن الأبنودي ولحنها بليغ حمدي ووزعها علي إسماعيل، وقام وحيد ممدوح بعمل رؤية موسيقية جديدة لها.



وحيد قدم هذه الرؤية على مسرح جامعة دار الحكمة بمدينة جدة بالتعاون مع فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي، وبحضور حازم رمضان سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنانة جيهان مرسي رئيسة الإدارة المركزية للموسيقي العربية وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.



وعلي الرغم من أن هذا هو الحفل الثالث لوحيد بالمملكة العربية السعودية خاصة بعد الحفل الذي أقيم من شهور وأهدي فيه جمهور الرياض وحيد لقب عمر خورشيد الألفية الجديدة، ومن قبلها جمهور مدينة أبها وهو الحفل الذي أٌقيم أول أمس بمشاركة المايسترو حمادة الموجي وفرقته، بالإضافة إلي حفل الأمس بجدة، والذي أكد فيه جمهور الحفل بأن وحيد تمكن من أن يجعلهم يشعرون بروح العندليب وكأنه موجود معهم في المسرح، بالإضافة إلي أنه قام بتغيير رؤيتهم لعازف الجيتار بطريقة تقديم وحيد للمقطوعات الموسيقية.



وأشار وحيد إلى أنه سعيد بتواجده مع الجمهور في جدة وردود أفعالهم المشجعة على الحفل، واعتبرها من الحفلات المميزة في حياته والتي لن يناسها أبدا، ولقد شجعه وفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ردود الفعل الكبيرة والقوية من الجمهور علي تقديم الأفضل في حفلات سوق عكاظ بالطائف يومي الثامن والتاسع من يوليو الجاري، والذي تحل مصر ضيف شرف عليه لأول مرة هذا العام، كما أنها المشاركة الأولى لوحيد فيه.