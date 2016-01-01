متحدث الرئاسة: إطلاق المرحلة الأولى لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد طبقا للآتي:

١- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر.

٢- إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

٣- توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات.

٤- المسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية وذلك خلال عامين .

٥- الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام ، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولي ( السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء ).

