مصر والسودان يتفقان على تفعيل آليات العمل المشترك

ذكر موقع "أول أفريكا" أن السفير المصري لدى السودان أسامة شلتوت التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، أمس الخميس.



وبحسب الموقع، ناقش الطرفان نتائج اجتماعات اللجنة الاستشارية التي انعقدت مؤخرًا في القاهرة، حيث أثنى النعيم على التحضيرات من جانب الحكومة المصرية والتي ساهمت في نجاح أنشطتها.



واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تفعيل آليات العمل الثنائي، بما في ذلك اللجنة الفنية المشتركة، التي ستجتمع قريبا في القاهرة للإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية، المقرر عقدها في الخرطوم أكتوبر المقبل.



وشدد الطرفان على الحاجة إلى استمرار العمل لتعزيز الأمن الإقليمي والسلام، وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والإعلامية بين البلدين الشقيقين.

