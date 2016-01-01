تفاعل جماهيرى كبير في حفل فريق ملاذ بساقية الصاوى.. صور

بروح شبابية بدأ حفل فريق "ملاذ" في قاعة النهر بساقية الصاوى بحضور أعداد كبيرة من الشباب، فقدّم الفريق مجموعة منوعة من الأغانى منها "أواخر سبتمبر وسؤال ونفس الطريق ومسافات ومين أنت والدنيا علمتنى ووطن وستكهولم والملاذ الأخير".



ملاذ هو فريق "روك عربى" تكون فى 2014 على يد محمد عبد الرازق عازف جيتار وملحن ومؤلف أغانٍ وصديقه عمرو بشر عازف ليد جيتار، وكان لديهم نفس الشغف لموسيقى الروك والميتال، تعرف محمد عليه منذ 2012 عندما شارك معه فى مشروع موسيقى آخر.



هدف الفريق الأساسى هو تقديم موسيقى الألتيرنيتيف روك والهارد روك بكلمات عربية بطريقة يقبلها المستمعون مهما كانت خلفيتهم الموسيقية، ويقوم "محمد عبد الرازق" بكتابة كلمات تعبر عن حالة ما أو الأحاسيس التى تصاحب الإنسان فى فترة من فترات حياته أو مشاهد مقتطفة تعبر عن فكرة ما مع امتزاج هذه الفكرة بمضمون الموسيقى.