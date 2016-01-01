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اقتصاد

انخفاض قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت قيم تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، نحو 9 .3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 02 .1 مليار ورقة منفذة على 88 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6 .6 مليار جنيه وكمية تداول 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض قيمته 2.7 مليار جنيه.

وفي ما يتعلق ببورصة النيل، سجلت قيم تداول قدرها 2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8 .2 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت سوق الأسهم على 09 .92 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 91 .7% خلال الأسبوع.

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