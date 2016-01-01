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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 76% من سوق الأسهم خلال الأسبوع

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
استحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي، على 52. 76 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 85 .17 في المئة والعرب على 62 .5 في المئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 69 .266 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 63 .4 مليون جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 16125 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.37%.

بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.55 %مغلقا عند مستوى 800 نقطة.

أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.34 %مغلقا عند مستوى2035 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 1.62 %مغلقا عند مستوى 16206 نقطة.

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