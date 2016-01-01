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فن

دوللي شاهين تطرح كليب حبيبي .. قريبا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:09 م
صدى البلد
سعيد فراج
تستعد الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لتصوير كليب «حبيبي» خلال أيام، تمهيدًا لطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبل، بعد أن طرحت اغنيتها الأخيرة "يا حلو صبح" التي سبق وغناها الفنان القدير محمد قنديل.

الكليب من كلمات: أسير رياض، وألحان: خالد جنيدي، والموزع الموسيقي: خالد رأفت، وهي من ألبوم «سندريلا»، حيث حققت الاغنية نجاحا بين المستمعين في دول الخليج منذ طرحها بالقناة الرسمية لمزيكا على اليوتيوب.

يأتي الكليب بعد أصداء نجاح دوللي شاهين الكبير في كليب يا حلو صبح حيث جسدت أحد روائع التراث بشكل جديد لاقى قبولا واسعا لدى الجمهور.

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