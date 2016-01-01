أبرز 10 فيديوهات توك شو.. الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى الأحد.. وحادث تصادم بـ صحراوي المنيا.. ومصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية

تناولت برامج «التوك شو»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، المحلية منها، والعربية والدولية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



وإلى أبرز الفيديوهات التى نشرها صدى البلد:



*الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد







قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الآن مناسبة لفصل الصيف، مشيرا إلى أن موجة الطقس الحار مستمرة حتى يوم الأحد المقبل .



وأضاف «عبد العال» خلال تصريحاته لبرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» أن ارتفاع نسبة الرطوبة أعطى شعورا للبعض بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، موضحا أنه يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.



ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة 11 صباحا وحتى 3 عصرا لأن الشمس في هذه الفترة شديدة وحامية، بالنسبة لقائدي السيارات التأكد من إطارات السيارات وعدم ملء البنزين للآخر في فترة الصباح.



*12 حالة وفاة و7 مصابين حصيلة حادث تصادم الطريق الصحراوي بالمنيا





أعلن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، عن وفاة 12 شخصا وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار.



وأضاف «البديوي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن المستشفيات بالمحافظة كانت مستعدة لاستقبال المصابين، لافتا إلى أنه تم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى بني مزار لاتخاذ اللازم تجاههم فور الحادث.



وأشار محافظ المنيا، إلى أنه تم نقل 5 حالات لمستشفى المنيا العام، وتم نقل كافة الوفيات الي بني مزار وجار استخراج تصاريح الدفن والإجراءات اللازمة، لافتا إلى أنه مديرية الأمن تعمل الآن على رفع الحالات والمخالفات لعودة حركة المرور كما كانت.



* مصر أول دولة أفريقية تدخل عصر السيارات الكهربائية





قال المهندس محمد بدوي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، إنه أصبح لمصر التزام للاحتباس الحراي لذلك اتخذت الدولة خطوات للتحول لمصادر للطاقة النظيفة لترشيد الإنفاق.



وأضاف «بدوي» خلال لقائه لبرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» أن مصر دخلت في عصر السيارات الكهربائية حفاظا على البيئة من التلوث وتوفير استهلاك الوقود و تقليل تكلفة التشغيل، وبالتالي لا يوجد أعطال او صيانات بشكل متكرر والاعتماد يكون من خلال الشحن.



وأوضح «بدوي» أن سعر الـ 25 كيلووات حوالي بـ 25 جنيها فقط، مشيرا إلى أن معظم شركات السيارات في كل دول العالم صنعت السيارات الكهربائية، وحدث الآن تحول كبير لاستخدام السيارات الكهربائية ومصر الدولة الأولى في أفريقيا التى تدخل السيارات الكهربائية.



* وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين بالخارج بشأن الانتخابات





قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها التقت بالمواطنين المقيمين في الخارج خلال الفترة الأخيرة وحثهم على أهمية المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفي نفس التوقيت تلقت شكاوى من البعض بسبب عدم التقدم للمشاركة في الانتخابات.



وأضاف «نبيلة مكرم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح ON» المذاع على قناة «أون لايف» أن بعض المقيمين في الخارج ليس لديهم مستندات تثبت محل اقامتهم في مصر، حتى تتمكن الأحوال المدنية من كتابة العنوان كمثال رقم بطاقة الرقم القومي لذلك لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.



وأوضحت وزيرة الهجرة، أنها تواصلت من الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والجهات المعنية لحل مشكلة المصريين في الخارج بشأن المشاركة في الانتخابات وناقشت معهم المشكلة، مؤكدة أن وزارة الداخلية تمكن المقيمين بالخارج من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل إقامة المواطن المقيم في الخارج على عنوان احد اقاربه حتى لو من الدرجة الرابعة وبالتالي تحل المشكلة.



* شاهد.. شباب يحولون قشر السمك إلى منتجات جلدية





عرض برنامج «صباح ON» المذاع على قناة «أون لايف»، تقريرا لشباب استطاعوا تحويل قشر السمك إلى منتجات جلدية واستخدامها في صناعات مختلفة.



وقال هادي الهواري أحد مؤسسي فريق تنري ومسئول العمليات، إنهم يحاولون استغلال قشر السمك في صناعة الجلود، مضيفا أنه تم التنسيق مع الأسواق لجمع قشور الأسماك لاستخدامها في الصناعات التي تدخل فيها الجلود.



وأوضح الهواري أن أنواع الأسماك التى يتم استخدم قشورها هما اثنين قشر البياض والبلطي، لأنهما متواجدان في مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتم استخدام القشور في صناعة الحقائب والاكسسوارات الجلدية الخاصة بالفتيات.



* حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على الطريق السريعة





قال النقيب محمود طه، ضابط بالادارة العامة للمرور، إن هناك حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على الطريق السريعة خاصة الطرق الساحلية ومصر الإسكندرية الصحراوي.



وأضاف «طه»، خلال تصريحاته لبرنامج «89 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الإدارة العامة للمرور حرصت على عمل خدمات مرورية للمواطنين لخدمتهم، بالإضافة إلى الالتزام بقوانين المرور والإصلاحات الفنية للسيارات.



كما تم توزيع إرشادات مرورية على قائدي المركبات للالتزام بقواعد وآداب المرور حرصا على حياة المواطنين.



*رئيس حي مصر الجديدة: ترميم وطلاء العقارات بالميادين





أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، أنه يجري حاليا طلاء وترميم العقارات بالميادين في حي مصر الجديدة، لافتا إلى أن هناك حصرا للعقارات ذات الطراز المعماري المتميز للترميم.



وأضاف «صابر»،خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن هذه العقارات مطلوب الحفاظ عليها وتم بدء صيانة وترميم المباني في محيط الاتحادية والكوربة.



وشدد رئيس حى مصر الجديدة، على أن التجديد ليس دهانات فقط وإنما ترميم للعقار ثم إعادة العقار للتراث المعماري الذي كان عليه من قبل، منوها إلى أنه سيتم ترصيف وتبليط الشوارع.



* تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم





عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الجمعة.



وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات، البطاطس، 4.5 جنيه، البصل 3.5 جنيه، الخيار 4.5 جنيه، الفاصوليا 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 3.5 جنيه، الباذنجان 5 جنيهات.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل سعر البرتقال 6 جنيهات، الفراولة 10 جنيهات، الحرنكش 18 جنيها، والموز 15 جنيها.



* تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك.. اليوم





عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» اليوم الجمعة، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول أسعار الذهب بالجنيه المصري، أسعار العملات.



وجاءت أسعار الذهب كالتالى: عيار 24 بسعر 718 للجرام،وعيار 21 بسعر 628، وعيار 18 بسعر 5389، وسجل الجنيه الذهب 5024.



وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي 17.88 جنيه للبيع – 17.78 للشراء، اليورو 20.95 بيع 71- 20، الجنيه الإسترليني 23.73 جنيه للبيع – 23.49 جنيها شراء، والفرنك السويسري 18.04 جنيه للبيع – 17.88 جنيه للشراء، الين الياباني "100" 16.19 جنيه للبيع – 16.09 جنيه للشراء.



* تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم





عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC» تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.



وجاءت درجات الحرارة كالتالي:



القاهرة: العظمى 37 - الصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 25

مطروح: العظمى 31- الصغرى 24

بور سعيد: العظمى 32 – الصغرى 25

دمياط: العظمى 32 – الصغرى 25

الإسماعيلية: العظمى 28 – الصغرى 22

السويس: العظمى 37 – الصغرى 24

العريش: العظمى 34 – الصغرى 19

رفح: العظمى 34 - الصغرى 20

طابا: العظمى 35 – الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 38 – الصغرى 30

الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 29

الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 24

بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 24

أسيوط: العظمى 38 – الصغرى 25

الأقصر: العظمى 40 – الصغرى 26

أسوان: العظمى 41 – الصغرى 76

شلاتين: العظمى 40 – الصغرى 28

حلايب: العظمى 38 – الصغرى 30

الوادي الجديد: 41 – الصغرى 24