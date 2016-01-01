تعاون جديد مع ياسمين علي ولايف ستايلز ستديوز

بعد التعاون الأول الذي جمع بين شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والفنانة ياسمين علي في اغنية “حب زمان” والذي كلل بالنجاح بعد ان حققت الأغنية أكثر من ٣ ملايين مشاهدة، وإخراجها فادي حداد وتم تصويرها في عدد من محافظات مصر، يجتمع الثلاثي مره آخري من أجل تصوير أغنية جديدة ولكن هذه المرة في بيروت، حيث تتواجد حاليا ياسمين في ورشة عمل مع فريق شركة لايف ستايلز للعمل علي الكليب، وكعادتها توفر شركة لايف ستايلز كافة الإمكانيات وأحدث معدات التصوير والتقنيات لخروج العمل بشكل يليق باسم الشركة التي آمنت بموهبته ياسمين وانتجت اول كليباتها " حب زمان".



الأغنية من كلمات تامر حسين والذي حققت معه ياسمين عددا من النجاحات منذ بدايتها حيث عرفها الجمهور من خلال اغنية " نقابل ناس " ، اما الحان الاغنيه فهي للملحن محمد يحيي وإنتاج " لايف ستايلز ستوديوز وإخراج فادي حداد.