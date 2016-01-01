ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعاون جديد مع ياسمين علي ولايف ستايلز ستديوز

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:10 م
صدى البلد
محمد نبيل
بعد التعاون الأول الذي جمع بين شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والفنانة ياسمين علي في اغنية “حب زمان” والذي كلل بالنجاح بعد ان حققت الأغنية أكثر من ٣ ملايين مشاهدة، وإخراجها فادي حداد وتم تصويرها في عدد من محافظات مصر، يجتمع الثلاثي مره آخري من أجل تصوير أغنية جديدة ولكن هذه المرة في بيروت، حيث تتواجد حاليا ياسمين في ورشة عمل مع فريق شركة لايف ستايلز للعمل علي الكليب، وكعادتها توفر شركة لايف ستايلز كافة الإمكانيات وأحدث معدات التصوير والتقنيات لخروج العمل بشكل يليق باسم الشركة التي آمنت بموهبته ياسمين وانتجت اول كليباتها " حب زمان".

الأغنية من كلمات تامر حسين والذي حققت معه ياسمين عددا من النجاحات منذ بدايتها حيث عرفها الجمهور من خلال اغنية " نقابل ناس " ، اما الحان الاغنيه فهي للملحن محمد يحيي وإنتاج " لايف ستايلز ستوديوز وإخراج فادي حداد.

موضوعات متعلقة

لايف ستايلز ستوديوز تتعاون مع النجمة الجزائرية كنزة مرسلي

ياسمين علي تستعد لطرح أول كليب « حب زمان»

ياسمين علي تبدأ تصوير كليبها الأول

فادي حداد ينشر صورا من كواليس "حب زمان" لياسمين علي

"حب زمان" .. جديد ياسمين علي بعدسة فادي حداد

ياسمين علي في كواليس أغنية "حب زمان".. فيديو

ترشيحاتنا

رجل أعمال مصري ينفي اتهامات فولكس فاجن له بتحريك تحقيقات بالنواب الأمريكي ضدها

فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

شاهد.. رد فعل مودريتش وراكيتيتش على رحيل رونالدو من ريال مدريد

إغلاق شارع وادى النيل لإنشاء محطة المترو.. فيديو صور

شاهد .. لوك عمرو دياب يعرضه لانتقادات

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو

مدرب ليفربول يتطلع لمزيد من التعاقدات قبل الموسم الجديد

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة بجنوب سيناء

3 نصائح ذهبية من كتاب محمد صلاح فن اللامبالاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

فرنسا تهزم أوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائى المونديال..فيديو وصور
فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو
فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟