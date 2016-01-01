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أخبار العالم

يونكر: اقتراح جديد للاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:12 م
رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
رويترز
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة إن المفوضية ستتقدم باقتراح جديد حول كيفية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في سبتمبر .

وأضاف يونكر الذي يزور فيينا مع شغل النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية للأشهر الستة المقبلة "اتفقنا اليوم على أن المفوضية ستتقدم في سبتمبر باقتراح حول حماية الحدود الخارجية".

وفي وقت سابق قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس إنه يأمل أن يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول تعزيز وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في اجتماع غير رسمي في سالزبورج.

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