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محافظات

سكرتير عام سوهاج يبحث مشكلة خط مياه قرية مشطا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:09 م
سكرتير عام سوهاج
سكرتير عام سوهاج يبحث مشكلة خط مياه قرية مشطا
خالد رياض
عقد كمال شلبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اجتماعا لمناقشة تعارض اعمال شركة المياه مع مسار طريق "الشيخ عمار - مشطا بطما" بحضور مدير عام مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ورئيس مدينة طما، ورئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري بسوهاج، ومدير مشروعات مديرية الطرق والنقل، ومدير إدارة الطرق والنقل، ومهندس مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وممثل عن فرع الشركة بطما .

وأوضح شلبي، انه تم خلال الاجتماع مناقشة تعارض اعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي مع مسار طريق مفارق الشيخ عمار ـ مشطا الجاري إعادة رصفه ورفع كفاءته، وتم الاتفاق مع الشركة علي مرور الخط المراد تنفيذه من طريق السلطان بعد عمل التصاريح اللازمة مع ترك مسافة 10 متر بعرض الطريق بناحية قرية مشطا بالشارع الرئيسي مع عدم تعطيل او توقف لأعمال إعادة الرصف ورفع الكفاءة لباقي الطريق ، وتتحمل الشركة رفع اي مخلفات للحفر والإلتزام بعدم إتلاف أي مسطحات اسفلتية بالطريق .

كما تم مناقشة عمل تقفيله بمدخل طريق الشيخ عمار الجاري اعادة رصفه وتم الاتفاق علي ترك مسافة 15 متر من العداية الموجودة لعمل التقفيلة مع تقدم العمل بالاسفلت الجديد دون الحاجة لاستخراج التصاريح ، وفي حالة الحاجة لأي اعمال بالطريق السريع أسيوط /سوهاج يتم الرجوع إلي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بسوهاج.

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