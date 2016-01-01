ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس سائق استدرج نجله لقتله لخلافات عائلية بطنطا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:23 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم قرارا بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجله بسبب خلافات عائلية بنطاق قرية سبرباي بطنطا.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء ايمن لقيه مدير المباحث الجنائيه يفيد من بتمكن العقيد احمد خيري جعيصة مفتش المباحث الجنائيه بالعثور علي جثه شاب مذبوح وبه عده طعنات وملقاه بطريق الدولي بالقرب من قريه سبرباي دائره مركز طنطا ، تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده بحث من ضباط المباحث الجنائيه برئاسه العميد ايهاب عطيه رئيس المباحث الجنائيه والرائد محمد صقر والنقيب أحمد أبو زامل لسرعه ضبط المتهم.

تبين من التحريات أن المتهم يدعي "م ع ا الجحش"38 سنة سائق وقام باستدراج نجله " ا. م "الجحش 13سنة طالب اعدادي بعد علمه بسرقه بعض المشغولات الذهبيه وسفره الي دمياط ثم تواصل معه وحين عودته تم استدراجه داخل سيارته وقام باحضار سلاح أبيض سكين وذبحه وعقب ذلك توجه لوالدته وشقيقه وروي لهم ما حدث.

ترشيحاتنا

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

مرتضى منصور يحذر على جبر من اللعب بالنار.. فيديو

موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

أمير كرارة وزوجته الأعلى بحثا فى جوجل بسبب هذه الصورة

علي ربيع يُرزق بابنته الأولى.. شاهد صورتها وتعرف على اسمها

رابط مشاهدة مباراة فرنسا ضد الاوروغواي مباشر بث مباشر

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأحد

الحزن يخيم على طور سيناء لمصرع أسرة دمياطية في حادث سير.. صور

مصرع وإصابة 19 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة بصحراوى المنيا

سكولاري: نيمار لن يصل أبدا لما حققه بيليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

فرنسا تهزم أوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائى المونديال..فيديو وصور
فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو
فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟