حبس سائق استدرج نجله لقتله لخلافات عائلية بطنطا

أصدر رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم قرارا بحبس سائق 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجله بسبب خلافات عائلية بنطاق قرية سبرباي بطنطا.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء ايمن لقيه مدير المباحث الجنائيه يفيد من بتمكن العقيد احمد خيري جعيصة مفتش المباحث الجنائيه بالعثور علي جثه شاب مذبوح وبه عده طعنات وملقاه بطريق الدولي بالقرب من قريه سبرباي دائره مركز طنطا ، تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده بحث من ضباط المباحث الجنائيه برئاسه العميد ايهاب عطيه رئيس المباحث الجنائيه والرائد محمد صقر والنقيب أحمد أبو زامل لسرعه ضبط المتهم.



تبين من التحريات أن المتهم يدعي "م ع ا الجحش"38 سنة سائق وقام باستدراج نجله " ا. م "الجحش 13سنة طالب اعدادي بعد علمه بسرقه بعض المشغولات الذهبيه وسفره الي دمياط ثم تواصل معه وحين عودته تم استدراجه داخل سيارته وقام باحضار سلاح أبيض سكين وذبحه وعقب ذلك توجه لوالدته وشقيقه وروي لهم ما حدث.

