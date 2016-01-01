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محافظات

رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:12 م
رئيس مدينة طور سيناء
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة
ايمن محمد
تفقد فوزي همام، رئيس الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، اليوم سوق حي "بدر" وتابع السوق للتأكد من انضباط أسعار الخضراوات والفواكه ومدى التزام التجار بها، وإنها فى متناول المستهلك وبسعر جيد.

والتقى همام ببعض المواطنين واطمأن منهم على حالة السوق بشكل عام ومدى تفاعلها مع المواطن، وأكدوا أن الأسعار مناسبة.

وقال رئيس مدينة طور سيناء إنه سوف تقام أسواق وشوادر لمدة يوم فى معظم الأحياء طوال الأسبوع لمحاربة الغلاء والتخفيف على المواطنين.

يذكر أن محافظ جنوب سيناء، قد شدد على رؤساء المدن بضرورة متابعة أسعار الخضراوات والفواكه بصفة مستمرة لعدم استغلال التجار للمواطنين كما طالبهم بإقامة شوادر للسلع الغذائية والخضار لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل ولابد أن تتسم بتخفيض حقيقي للسلع بحيث يلمسه المواطن وأن تتراوح نسبة التخفيض ما بين 25 إلي 30% ، وطالب جميع التجار بالالتزام بالتسعيرة.
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة
رئيس مدينة طور سيناء يتفقد سوق حي بدر للخضراوات والفاكهة

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