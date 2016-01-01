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أخبار العالم

بوتين:روسيا ستدشن نظاما إلكترونيا لمواجهة التهديدات السيبرانية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:11 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اش ا


أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستدشن نظاما إلكترونيا لتبادل البيانات بين عدة شركات ووكالات لإنفاذ القانون للمساعدة في تنسيق التدابير للرد على التهديدات السيبرانية.

وقال بوتين، اليوم الجمعة، في كلمته خلال مؤتمر عالمي للأمن السيبراني، إن موسكو ستطبق برنامجا من تدابير محددة لمحاربة الجرائم الإلكترونية، موضحا إلى أن أحد التدابير ذات الأولية في ذلك الصدد ستنطوي على تطبيق روسيا لـ"مبادرة أعمال لتطوير نظام من التبادل الآلي للمعلومات بشأن التهديدات في الفضاء الرقمي"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: " في حالة الهجمات السيبرانية، سيساعد ذلك النظام في (إحداث) تنسيق أفضل لتدابير مشغلي الاتصالات والمؤسسات الائتمانية وشركات الإنترنت مع وكالات إنفاذ القانون، ومن ثم القضاء على التهديدات التي تظهر على الفور".

وتابع أنه "يجب أن يجري العمل على الحلول الشاملة الجديدة للتحذير من الاعتداءات ضد المواطنين وتقليلها".

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