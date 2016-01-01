القليوبية فى أسبوع .. احتفالات حاشدة في جامعة بنها بذكرى ثورة 30 يونيو.. وعشماوى يعتمد المخططات التفصيلية لـ14 منطقة ببنها وقليوب.. ومصرع 3 أشخاص داخل بيارة صرف صحى

تحرير طفل خطفه 3 أشخاص لطلب فدية من والده بطوخ

حبس المتهم بانتحال صفة كبار المسئولين بالقليوبية

18 منحة صينية لدراسة الماجستير والدكتوراه لجامعة بنها

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الأسبوع الماضى حيث اعتمد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لمنطقة الاستثمار السياحي والمعروفة بأرض الموز والمنطقة الإستثمارية والمعروفة بعزبة البرنس بما يتوافق مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية للمنطقتين.كما اعتمد عشماوى المخططات التفصيلية لعدد 12 حوض بمدينة قليوب وهم ( غيط الريش- المناخ 44- وقف الشواربي 39- أبو النصر 43 – المخيطة 48- البطرك 50 - جانين الشواربية49- السابع عشر والمزوق 54 بقليوب البلد وحوض الجزيرة32- الاربعين 33- سنبتة 34 وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة القليوبية في مشروع اعداد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب.وأشار إلى أن المخطط منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأى مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلي ويمكن لأى مواطن أن يحصل الآن على رخصة مباني لقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكانية بعد أن كان ذلك ممنوعًا من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية.من ناحية اخرى احتفلت جامعه بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى بالذكري الخامسه لثورة 30 يونيه، حيث شهدت كليات الجامعه احتفالات قادها العمداء والوكلاء وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأذيع خلالها الاغاني الوطنيه، وألقيت كلمات من عمداء الكليات وعدد من الطلاب للتذكير بهذه الثوره التي أعادت مصر لابنائها.كما شهدت ادارة الجامعه احتفاليه قادها الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعه وحضرها الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والأمناء المساعدين للجامعه وعدد من القيادات الاداريه والعاملين والطلاب.وقال القاضي خلال الاحتفاليه أن مصر استطاعت ان تعبر النفق المظلم الذي دخلت فيه عدد من الدول بفضل جيشنا العظيم وشرطتنا الباسله وبفضل وعي شبابها، مؤكدا ضرورة رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم فداءً لبلدهم، وذلك من خلال مواجهة الصعوبات الاقتصاديه التي نمر بها وأن نقف تأييدًا لقيادتنا السياسيه والقوات المسلحه والشرطه .كما أعلن رئيس جامعة بنها أن خمس جامعات صينية اهدت جامعة بنها 18 منحة لطلابها لدراسة الماجستير والدكتوراه لهذا العام منها 6 منح من جامعة وسط الصين و4 منح من جامعة هاربين للتكنولوجيا بينما أهدت جامعة شيان وجامعة الليجون 6 منح لجامعة بنها كما قدمت جامعة ووهان منحتين.وأكد "القاضي" أنه تم توزيع المنح على كليات جامعة بنها وفقا لنوعية المنح واحتياجات الكليات مشيرا الى ان كلية الطب البيطرى حصلت على 5 منح كما حصلت كلية هندسة شبرا على 5 منح وهندسة بنها على 4 منح بينما حصلت كلية التجارة على منحتين وكليتى العلوم والتربية النوعية على منحة واحدة .وقال ان المنحة للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية الخاصة بكل كلية من كليات الجامعة التى تم توزيع المنح عليها وان مدة المنحة تتراوح من 3- 5 سنوات، مؤكدا ان الجامعات الصينية تتحمل كامل تكلفة المنحة التى تصل الى 2 مليون جنيه كما يتم حصول الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار فى جامعة الصين على مكافات شهرية طوال مدة الدراسة تصل الى 10 الاف جنيه مصريا.من ناحية اخرى لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب آخر إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية القلزم بالقليوبية أثناء قيامهم بفتحها للقيام بأعمال التطهير تمهيدا لتسليم مشروع الصرف الصحي بالقريةوتبين أن المتوفين عمال بالأجرة في الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية والمقرر تسليمه خلال الفترة المقبلة وأنهم يتبعون مقاول تنفيذ الوصلات المنزلية بالقرية وأنهم فتحوا بيارة الصرف الصحي في الشارع أمام محطة الرفع لإجراء عملية تطهير دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة فانطلقت تجاههم كمية من الغازات السامة مما أدى لاختلال توزان أحدهم فحاول الآخرون إنقاذه فسقطوا ورائه حيث لقي 3 مصرعهم وأصيب آخر .واكد رئيس مدينة شبين القناطر إن العمال يتبعون مقاول خاص وأنهم من إحدى مدن الصعيد ويستعين بهم المقاول في عمليات توصيل الوصلات المنزلية .فيما نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من تحرير طفل خطفه 3 اشخاص وذلك أثناء اللهو امام منزلهم بقرية ميت كنانة بطوخ لطلب فدية مليون جنية من اسرته مقابل اطلاق سراحه و تم تحرير الطفل وضبط المتهمين باحدى الشقق بمحافظة الجيزةن وتولت النيابة التحقيقتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ يفيد بتلقيه بلاغا من السيد ع س " صاحب مصنع البان مقيم بقرية ميت كنانه بدائرة المركز يفيد باختفاء نجله " يوسف" 3 سنوات يوم الخميس الماضى وذلك أثناء اللهو أمام المنزلوبالفحص تبين ان مرتكبى الواقعة شخصين وامراة وقاموا باستدراج الطفل من امام المنزل لطلب فدية من والده وبتكثيف جهود البحث تبين ان المتهمين هم:" سامى.ا" عامل وكان يعمل بمصنع الالبان ووجود خلافات بينهم وتم طرده من العمل وقام باختباء الطفل لدى شقيقته بمحافظة الجيزة وذلك بالاشتراك مع متهم اخر وسيدة وجميعهم من قرية عرب الخلوة بمركز طوخ وتم ضبط المتهمين وتحرير الطفل وعودته لأهله تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.فيما قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بانتحال صفة لواءات في وزارة الداخلية والجيش وشخصيات عامة في الحكومة والاتصال بمسؤولين بأسماءهم للتوصية لمواطنين في وظائف عامة.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمبالغ التي حصل عليها من المواطنين والهدايا التي حصل عليها من رجال الأعمال.أدلى المتهم "رضا. ع" 57 سنة عاطل باعترافاته للنيابة قائلا: "إنه استغل شكله وهيئته في انتحال صفة لواءات وزارة الداخلية والجيش الجيش وقام بالاتصال بمسؤولين في محافظة القليوبية ومديرية الأمن وطلب منهم خدمات وتوصيات على مواطنين عاديين كما قام بالتدخل لدى مسؤولين وفي محافظة القليوبية ونجح في نقل موظفين عموميين وترقية بعضهم وتعين بعضهم في أماكن حساسة".وأضاف المتهم أنه نصب على رجال أعمال في شركات كبرى بمدينة العبور واستولى منهم على هدايا وأموال في صورة تبرعات لمصر وبلغت المبالغ التي حصل عليها حوالي مليون جنيه.وأوضح المتهم أنه في سبيل تنفيذ أعماله المشبوهة كان يملك 12 موبايل محمول في كل محمول شريحة برقم مميز "برايفيت نمبر" للاتصال بشخصيات هامة في الحكومة علاوة على أرقام تليفونات وكلاء الوزارة وغيرهم من المسؤولين.وذكر أنه كان يملك 4 بطاقات رقم قومي قام باستخراجهم من أماكن مختلفة في مصر وكل بطاقة بها وظفية مختلفة عن الأخرى ومن بينهم بطاقة باسم لواء في الجيش.وجهت النيابة للمتهم تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة والاستيلاء على أموال الغير وقررت حبسه والتجديد له في الميعاد.وكانت البلاغات وردت للمقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من العديد من رجال الأعمال بقيام شخص بالاتصال بهم من رقم "خاص" وطلب منهم أموال تبرعات بأسماء شخصيات مرموقة في الوزارات المختلفة وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، فتم تشكيل فريق بحث قادة العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية، وتم التنسيق مع الأمن الوطني في شبرا الخيمة وبنها ومباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال الذين اتصل المتهم بهم تم مراقبة تليفوناتهم وتم التوصل إلى المتهم وتبين أنه عاطل يدعى "رضا. ع" 57 سنة من شبرا الخيمة.توصلت تحريات الأمن الوطني إلى أن المتهم نصاب خطير ويستغل شكله ومظهرة في انتحال صفة شخصيات عامة للنصب بأسماءهم وبعد استصدار إذن من النيابة العامه تم مداهمة شقته في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان وألقي القبض عليه وبالتفتيش عثر في الشقة على 12 تليفون محمول بهم خاصية برافيد نمبر كما تم العثور على 4 بطاقات رقم قومي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.