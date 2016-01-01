ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

التباين في عقوبات فيفا يثير الجدل والانتقادات

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:14 م
صدى البلد
نور عادل
أثارت عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، اليوم الجمعة، عاصفة من الجدل خاصة في كرواتيا، ولكن "فيفا" أكد أنه لا يرتكب أي خطأ.

وفرض "فيفا غرامة مالية قدرها 70 ألف فرنك سويسري (70 ألف و400 دولار) لاستخدام مشروبات غير مرخصة رسميًا للاعبين قبل خوض الوقت الإضافي، في مباراة المنتخبين الكرواتي والدنماركي في دور 16 للمونديال الحالي.

كما نال الاتحاد الكرواتي تحذيرًا بسبب كشف حارس المرمى الكرواتي دانيال سوباسيتش عن قميص بعد المباراة، يخلد من خلاله ذكرى صديقه وزميله السابق هرفوي كوستيتش، الذي توفي في حادث مأسوي بإحدى المباريات قبل 10 أعوام.

وعلى النقيض، فرض "فيفا" غرامة مالية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري فقط على الاتحاد الروسي للعبة، بسبب لافتة ترمز للتحية النازية "هايل هتلر".

كما فرض "فيفا" غرامة مالية أخرى تبلغ 5 آلاف فرنك سويسري على صربيا، بعدما اقترح المدير الفني للمنتخب الصربي، ملادن كريستايتش، أن يمثل الحكم الألماني فيليكس بريش الذي أدار مباراته أمام المنتخب السويسري في الدور الأول للبطولة أمام محكمة جرائم الحرب.

وتعرض "فيفا" الذي يود دائمًا ترديد عبارات يؤكد بها حربه ومكافحته ضد العنصرية والتميييز، لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلام الكرواتي، بسبب التباين بين قيمة الغرامات المفروضة في كل من هذه الحالات

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

قرار عاجل من الصين ضد واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

الحزن يخيم على طور سيناء لمصرع أسرة دمياطية في حادث سير.. صور

فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو

موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

أزمة في كوريا الجنوبية لانخفاض نسب الإنجاب.. مولود لكل امرأة

إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على إنستجرام.. صور

الخطيب في الإسكندرية لحضور عزاء إبراهيم الجويني

كارثة.. لا تستخدم الصابون المطهر والحناء على البشرة

لون شعر عمرو دياب يثير ضجة.. صور

فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

فرنسا تهزم أوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائى المونديال..فيديو وصور
فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو
فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟