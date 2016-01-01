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ديني

خطيب المسجد النبوي يوصي بتجنب السفر مع العاصي أو مصاحبته

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:10 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
أكد الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، على ضرورة تجنب مجالسة العصاة والابتعاد عنهم ومفارقتهم ومجانبة ساحتهم واعتزال أماكنهم.

وأوضح « البدير» خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، أن الانكفاف عن العُصاة وترك صحبتهم واجتناب السفر معهم دليل صحة النظر ونور البصيرة .

وأضاف أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن تموج وذو البصيرة يجتنب مجالسة من يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان ويحذر مصاحبة المفتونين الزائغين عن السنة والمائلين عن الفضيلة والحشمة وأخلاق المسلمين.

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