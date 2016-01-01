خطيب المسجد النبوي يوصي بتجنب السفر مع العاصي أو مصاحبته

أكد الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، على ضرورة تجنب مجالسة العصاة والابتعاد عنهم ومفارقتهم ومجانبة ساحتهم واعتزال أماكنهم.



وأوضح « البدير» خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، أن الانكفاف عن العُصاة وترك صحبتهم واجتناب السفر معهم دليل صحة النظر ونور البصيرة .



وأضاف أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن تموج وذو البصيرة يجتنب مجالسة من يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان ويحذر مصاحبة المفتونين الزائغين عن السنة والمائلين عن الفضيلة والحشمة وأخلاق المسلمين.

