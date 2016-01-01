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منوعات

أزمة في كوريا الجنوبية لانخفاض نسب الإنجاب.. مولود لكل امرأة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:11 م
صدى البلد
محمد طاهر
قال موقع "شوزن إلبو" إن عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية لن يزيد عن 320 ألفا خلال العام الجاري، فيما بلغ 360 ألفا في سنة 2017 وسط توقعات بأن تهبط نسبة الإنجاب إلى أقل من مولود لكل امرأة واحدة.

وتشهد كوريا الجنوبية مزيدا من العزوف عن الإنجاب حتى أن عدد المواليد الجدد يهبط إلى أقل من 300 ألف في سنة 2022.

وتخشى كوريا الجنوبية تفاقم الخلل في هرمها السكاني جراء ارتفاع نسبة الشيخوخة وتراجع الشباب الذي يضمن إمداد الاقتصاد باليد العاملة.

وأعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية حزمة من الحوافز لتشجيع الأزواج على الإنجاب مثل تمويل شراء البيت، فضلا عن تخفيف ساعات الدوام للأمهات اللائي يربين أطفالا تقل أعمارهم عن الثامنة.

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