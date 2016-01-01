حريق هائل بأحد مطاعم مكة المكرمة.. صور

شهدت أحد المطاعم التجارية بجبل عمر بإمارة مكة بالمملكة العربية السعودية حريقا هائلا واستطاعت قوات الدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة السيطرة على الحريق.



وقد نجم عن الحريق إصابة إثنين من حراس الأمن العاملين بالموقع دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن وذلك حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لإمارة مكة عبر تويتر.



ونشرت قائلة: "‏#الدفاع_المدني بـ #العاصمة_المقدسة يسيطر على حادث حريق في أحد المطاعم التجارية بجبل عمر، نجم عنه إصابة إثنين من حراس الأمن العاملين في الموقع".