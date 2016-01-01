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ديني

مبروك عطية: نعيش واقعا تحكمه المادة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:42 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إننا نعيش في زمن يمكن أن يتجرأ فيه الابن على أمه لذبحها من أجل المال، مضيفا أن الواقع الذي نعيشه تحكمه المادة، والكل بعيد عن هدف واحد هو "لماذا خلقنا الله".

وأوضح "عطية" خلال لقائه على فضائية "ام بي سي مصر": لا تنسوا الهدف الذي من أجله خلقنا الله، وأن نعيش حياة كلها سلام، مضيفا": إذا فقدت أباك أو أمك تطلع إلى السماء وادعُ الله أن يهبك قلبا فيها رائحة من قلب والديك" ، قال تعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من التاس تهوي إليهم.

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