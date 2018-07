3 نصائح ذهبية من كتاب محمد صلاح فن اللامبالاة

اهتمت العديد من الصحف والمواقع والشبكات الإعلامية، بكتاب "فن اللامبالاة" 'The Subtle Art of Not Giving a F * ck' الذي راج بسبب قرائته من قبل النجم الدولي المصري محمد صلاح.



وتصدر كتاب فن اللامبالاة، عمليات البحث على موقع جوجل بعد نشر اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة له على موقع تويتر، خلال قراءته للكتاب.



الكتاب من تأليف مارك مانسون وهو رائد أعمال انتقد في كتابه الصادر في عام 2016 ما وصفه بثقافة التفكير الإيجابي، التي روج لها البعض على أنها مفتاح السعادة والثراء، ودعا للتحلي بالواقعية وعدم العيش في مثالية زائدة.



وتقول صحيفة إندبندنت أستراليا، إنه إذا كنت تتجول في مكتبة وألقيت بنظرك على قسم التنمية البشرية والتطوير الذاتي، فستلاحظ وجود خيط مشترك يفيض في هذا القسم من الكتب من الحث على العثور على السعادة والإيجابية والرفاهية والوعي، وتتبع الاقتباسات الملهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، في اتجاه عام يركز على فلسفة التفكير الإيجابي التي أصبحت وباء بحسب الصحيفة.



وقالت إنه على الرغم من أن الأبحاث الحديثة كشفت عن الطبيعة غير الصحية لتفادي المشاعر السلبية إلا أن موجة الأدبيات الإيجابية ما زالت مستمرة، وهو الأمر الذي يخاطب فيه مؤلف الكتاب مارك مانسون الملايين وعلى رأسهم محمد صلاح بالتركيز في الواقع أيا كان والنجاح فيه.



وعلى خلاف رسالة الكتاب، خاطب المؤلف النجم محمد صلاح بعد نشره صورة الكتاب، وقال المؤلف عبر حسابه بموقع تويتر: "الكثير من الحب، استمتع يا صلاح".



وترى الصحيفة إن مؤلف الكتاب مارك مانسون اتى ومعه ترياق لمتلازمة إيجابية المساعدة الذاتية، بكتابه فن عدم اللامبالاة.



ويبرز هذا الكتاب في المكتبات، بسبب إنه لا يبدو مثل أي كتب مساعدة ذاتية أخرى موجودة فهو ينقض فكرة السعادة المطلقة، ويرى أن ثقافتنا اليوم تركز بشكل هوس على التوقعات الإيجابية غير الواقعية، وهو أمر غير سليم.



وترى الصحيفة وغيرها إن اهتمام المشاهير مثل محمد صلاح بهذا الكتاب لأنه نابع من فكرته التي تحث على التفاؤل ولكن بحس من الفكاهة والواقعية.



ويقدم لنا كتاب "الفن الخفي لعدم المبالاة" دعوة حقيقية للاستيقاظ، في عالم يطالبنا بتجنب العواطف السلبية ووضع وجه مبهج دوما.



ويكتب مؤلف الكتاب مانسون بطريقة خفيفة وبصراحة عن تجربته وعن صدمته، وكيف تخطى هذه الصدمة بالتركيز على التحول في النفس والتعلم.



ويمزج مانسون قصته مع قصص وروايات حول مجموعة واسعة من المواضيع والأشخاص.



ولا يهدف هذا الكتاب إلى إلهام لتحقيقه، بل يهدف إلى جعلك تستفيد من حياتك وما تريده حقًا، وهل تعلمت الكثير من الدروس الهامة التي تعينك في حياتك.



وينصح الكتاب بثلاث نصائح مهمة ربما كان أبرز من يطبقها محمد صلاح:



أولًا ، ركز على الأمور التي تهمك حقًا ، أو ، ضع بشكل أكثر فطنةً أولوياتك.. حيث يقترح مانسون بصراحة التركيز على الأسرة والأصدقاء.



ثانيًا ، يلفت مانسون الانتباه بأنه لايشترط أن تكون ذائع الصيت والشهر في كل المجالات، يكفي أن تبرع فيما تعرفه، وكأن مانسون بالذات يخطاب محمد صلاح، ويقول له يكفينا أن تكون نجما كرويًا يبهر الملايين.



ثالثًا ، من أفضل الأمور في الحياة هو الاستمتاع بالعادة. كما يقول مانسون: سيكون لديك تقدير متزايد للتجارب الأساسية في الحياة: من لذة وسعادة حقيقية في صداقة بسيطة ، أو صنع شيء ، ومساعدة شخص في حاجة إليك، وقراءة كتاب جيد ، والضحك مع شخص تهتم به.



ووصلت مبيعات الكتاب إلى 2 مليون نسخة في فبراير 2018، فيما حصل الكتاب على تقييم 4،2 من أصل 5 عبر موقع Good reads حيث قيم الكتاب نحو 154 ألف شخص، ومن المنتظر أن يحصل الكتاب على درجات كبرى بعد قراءة محمد صلاح له.