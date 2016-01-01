سوهاج في أسبوع..الكشف عن حجر أثري أثناء حفر الصرف الصحي بقرية سلامون.. وجامعة سوهاج تبدأ اختبارات الموهوبين رياضيا .. والسيسي يصدر قرارا بتعيين عميدين لكليتي الآثار والألسن

بدء اختبارات القياس بأكاديمية الموهوبين بجامعة سوهاج

تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرى طما بسوهاج

تعيين عميدين للآثار والألسن بجامعة سوهاج

العثور على حجر أثري خلال حفر مشروع الصرف الصحي بطما

شهدت محافظة سوهاج عددا من الأحداث خلال الأسبوع الماضي ، حيث أعلنت جامعة سوهاج عن بدء اختبارات القياس بأكاديمية الموهوبين ، كما أعلنت المحافظة تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرى طما، واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين عميدين للآثار والألسن بجامعة سوهاج، وكشفت الصدفة عن حجر أثري خلال حفر مشروع الصرف الصحي بقرية سلامون.بدأت أكاديمية الموهوبين بجامعة سوهاج اختبارات القياس في الانشطة الرياضية المختلفة، وذلك بملاعب المدينة الجامعية.صرح بذلك الدكتور احمد عزيز، رئيس الجامعة، وقال ان الهدف من انشاء هذه الأكاديمية هو تدريب جيل واعد من الناشئين وتصعيده مستقبلًا، ليمثل نواة للفرق الرياضية المختلفة والوصول بهم الي اعلي مستوى رياضى.كما أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى قرى طما والتى تبلغ تكلفتها 58 مليون جنيه يتم تمويلها من البنك الدولى لتشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1380 وصلة بقرية ام دومة و1346 وصلة بقرية الحلاقى.يذكر ان مشروعات الصرف الصحى الممولة من البنك الدولى يبلغ قيمتها 313 مليون جنيه وأنه تم البدء فى التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى قرى البلينا فى بداية الشهر الجارى والتى تبلغ تكلفتها 84 مليون جنيه حيث يضم المشروع شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية تبلغ 4545 وصلة بقرية السمطا و1148 وصلة بقرية الحلافى و1148 وصلة بقرية الغنيمية.وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 297 بتعيين الدكتور ناصر السيد محمود حجي عميدًا لكلية الألسن لمدة ثلاث سنوات، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 298 بتعيين الدكتور عبد الناصر محمد حسن يسن عميدا لكلية الآثار، وذلك لمدة ثلاث سنوات أيضًا.يذكر أن الدكتور "حجي" كان يشغل منصب وكيل كلية الألسن لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، بينما كان الدكتور عبدالناصر محمد حسن يسن يشغل منصب القائم بأعمال عميد كلية الآثار.كشفت الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية سلامون دائرة مركز طما، على حجر أثري خلال عمليات الحفر، وتبين أنه يرجع للعصر الروماني، وتم نقل الحجر إلى مخازن الأثار بسوهاج.وأوضح مصدر بآثار سوهاج أن الحجر من الجرانيت الوردي ولا يوجد عليه أية رسومات أو نقوش وليست له قيمة أثرية.أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن تسليم 274 شهادة أمان بالمجان للسيدات غير القادرات بمركز جهينة بتكلفة اجمالية 137 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الاساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .وقال حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة انه تم تسليم الـ 274 شهادة أمان بحضور غادة الضبع عضو المجلس القومى للمرأة، حيث تم توزيعها على الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة جهينة بقاعة جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية ومجمع الاقباط بجهينة، مشيرا الى أن قيمة كل شهادة 500 جنيه بإجمالي مبلغ 137 ألف جنيه، وان المجلس القومي للمرأة قام بسداد كافة تكاليف شهادات الامان، لبنك التنمية الزراعى كنوع من الحماية والضمان للسيدات والتيسير عليهن ولتحسين مستوى المعيشة.