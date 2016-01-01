فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو

أضاف جريزمان لاعب منتخب فرنسا الهدف الثانى فى مرمى أوروجواي من خطأ قاتل لحارس مرمى السيليستي في المباراة المقامة حاليا في دور ربع النهائي من منافسات مونديال روسيا 2018 .



بدأ اللقاء بحصار هجومى فرنسي وتعرض أوليفيه جيرو مهاجم الديوك الزرقاء الى الإصابة إثر الاحتكاك القوي مع أحد لاعبى السيليستى.



وقاد لويس سواريز هجمة مرتدة وفشل زملاؤه فى ترجمتها الى هدف أول وعدم إستغلال ارتباك الدفاعات الفرنسية فى الدقيقة الثالثة وفى الدقيقة الخامسة سدد أحد كريستيان كرة قوية تمر من أمام أقدام لاعبى اوروجواى وتضيع فرصة حقيقية لتهديد مرمى حارس فرنسا.



شكل جريزمان خطورة على دفاعات السيليستى ومرر العديد من الكرات داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافعى أوروجواي بصعوبة وحصل كليان امبابى على ركلة حرة عقب عرقلته في الجهة اليمنى من قبل لاعبى أوروجواى.



وأهدر امبابى فرصة تسجيل هدف عقب تلقيه تمريرة من بافارد داخل منطقة الجزاء سددها برأسه تعلو عارضة حارس السيليستي فى الدقيقة 15 وسدد بول بوجبا لاعب فرنسا بالدقيقة 18 قذيفة صاروخية تعلو العارضة.



فشل امبابى فى الدقيقة 30 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء وتضيع فرصة هدف محقق للديوك الفرنسية وأشهر حكم اللقاء الأرجنتيني بطاقة صفراء فى وجه هيرنانديز لاعب فرنسا بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب أوروجواي.



وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد بيتاكور لاعب أوروجواي عقب عرقلته لأحد لاعبي المنتخب الفرنسي أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 38 وأحرز فاران الهدف الأول لمنتخب فرنسا في مرمي أوروجواي في الدقيقة 39 بعدما تلقى تمريرة من جريزمان سددها رأسية قوية تسكن حارس السيليستي.



وتصدى لوريس حارس الديوك الفرنسية لفرصة خطيرة لمنتخب أوروجواي فى الدقيقة 43 ونجح في إبعاد الكرة الى ضربة ركنية ويحرم السيليستي من فرصة إدراك التعادل.



شهد مطلع الشوط الثاني محاولات هجومية للاعبي فرنسا وكاد حارس أوروجواي يكلف منتخب بلاده فرصة إضافة ثاني أهداف الديوك بعد محاولته مراوغته أحد لاعبي المنتخب الفرنسي داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدمه وتخرج الى جوار المرمى.



قاد لويس سواريز انتفاضة هجومية على الدفاعات وتعرض توليسو فى الدقيقة 58 الى الإصابة في الرأس إثر احتكاكه بأحد لاعبو أوروجواي.









