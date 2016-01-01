المتحدث باسم الخارجية ينشر صورا من زيارة سامح شكرى لفيينا

نشر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،صورا من لقاء وزير الخارجية المصرى سامح شكري مع وزير خارجية النمسا بفيينا.



وكتب ابوزيد قائلا: قائلا وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع وزيرة خارجية النمسا بفيينا.



يذكر أن هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية منذ عامين وبعد تشكيل حكومة نمساوية جديدة نهاية العام الماضى، والتقى شكرى رئيس البرلمان النمساوى، ثم عقد جلسة مباحثات مطولة مع وزيرة الخارجية النمساوية.